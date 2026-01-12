Es posible que Baldur's Gate 3 no llegue a Switch 2, ya que el director ejecutivo de Larian afirma que "no era nuestra decisión"

El director ejecutivo de Larian Studios ha comentado sobre una posible adaptación de Baldur's Gate 3 para Nintendo Switch 2.

"No era una decisión que nos correspondiera tomar", afirmó.

La empresa lanzó el último parche del juego en abril de 2025.

El director ejecutivo de Larian Studios, Swen Vincke, ha comentado la posibilidad de una versión para Nintendo Switch 2 del exitoso juego de rol (RPG) del estudio, Baldur's Gate 3.

"¿Baldur's Gate 3 para Switch 2? ¿Es siquiera posible?", preguntó un curioso fan en un hilo reciente de Reddit AMA (pregúntame lo que quieras) organizado por el desarrollador.

"Nos hubiera encantado", respondió Vincke. "Pero no era una decisión que nos correspondiera tomar".

Esto se produce tras el lanzamiento del "último parche importante del juego" para Baldur's Gate 3 en abril de 2025.

"Hemos contado nuestras historias tal y como necesitábamos contarlas, y hemos hecho todo lo posible para que fueran impactantes y atractivas", escribió la empresa en las notas del parche. "Seguimos mejorando en el manejo de nuestro propio caos para poder seguir creando más caos en el futuro".

Con Larian trabajando en su próximo proyecto, la próxima entrega de Divinity, es de suponer que corresponderá al titular de los derechos de Baldur's Gate 3, Wizards of the Coast, determinar si merece la pena realizar una adaptación del juego para Nintendo Switch 2.

Baldur's Gate 3 salió al mercado en agosto de 2023 y ha sido ampliamente reconocido como uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos. El exeditor jefe de TechRadar Gaming, Jake Tucker, lo calificó como un «éxito rotundo» en nuestra reseña de Baldur's Gate 3, otorgándole al juego una puntuación perfecta de cinco sobre cinco.

Aunque es una pena que no haya una versión para Switch 2 a la vista, ya está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S.

