La "locura" por el lanzamiento de Nintendo Switch 2 me hace "extrañar" los primeros días de lanzamiento del iPhone

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 ya está aquí, lleno de ruido y furia, con el clic-clac de un millón de Joy-Cons, y me está gustando bastante.

No hay muchos aparatos tecnológicos que generen tanta expectación, aunque supongo que se puede confiar en Nintendo para crearla. Todavía recuerdo la manía de la Wii, y la Nintendo Switch original tampoco se quedó atrás en el «departamento de lo que hay que tener». Quizá por eso, horas antes del lanzamiento oficial, me apresuré a ir a la Nintendo Store del Rockefeller Center para tomar el pulso a la gente. ¿Hacían cola para comprar la Switch 2 a pesar de que Nintendo ya había puesto en marcha un sistema de lotería por el que solo podías comprar una de las consolas de 449 dólares si tu nombre salía elegido?

Pues sí... más o menos.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Al final de la cola había un par de mujeres que retransmitían en directo vestidas como personajes de Super Mario Bros. Me dijeron que normalmente se retransmitían a sí mismas jugando. Les pregunté si ellas y todos los demás hacían cola para acceder a la consola. La pareja, que no interrumpió la retransmisión en ningún momento, se rió y explicó que las decenas de jugadores que se encontraban hombro con hombro en la calle 48 hacían cola para poder jugar a Super Mario Kart World en Nintendo Switch 2.

(Image credit: Lance Ulanoff/Future)

Bajo una amplia carpa blanca, más de una docena de jugadores sujetaban mandos con cables que serpenteaban hasta consolas Switch 2 ocultas. El hecho de que nadie pudiera ver el nuevo hardware no importaba a los entusiastas jugadores, que intentaban navegar por el caótico mundo de Mario en vibrantes pantallas de 42 pulgadas.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Junto a la carpa, la princesa Peach y Yoshi se hicieron fotos, y los fans más acérrimos de Mario se apretujaron entre ellos para darse un abrazo.

En contraste con el bullicioso espacio exterior, en el interior de la Nintendo Store reinaba la calma absoluta, con un DJ pinchando canciones y un par de vitrinas de Nintendo Switch 2 vacías. Supongo que estaban esperando a medianoche para meter un par de consolas dentro.

El personal de Nintendo parecía agradable, aunque un poco nervioso. Creo que sabían que el ambiente podría cambiar a medianoche, con clientes desesperados haciendo cola, tuvieran o no el pase especial Warp.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Supongo que algunos serán curiosos, esperando ver al primer propietario de una Nintendo Switch 2 (quizá todos quieran chocar los cinco con ellos). Otros podrían ser los restos de los juegos de Mario, todavía allí, tratando de ganar la carrera.

Había pureza en toda la escena. La emoción no parecía forzada; no había maestros de la exageración, tratando de excitar a la multitud en previsión del gran día.

Puede que Nintendo haya subido 150 dólares el precio de la nueva consola más potente y cobre más por los juegos, pero tengo la sensación de que a los consumidores no les importa. Harán cola para comprar esta consola y probablemente la alabarán, independientemente de sus defectos.

Me recuerda un poco a la época del iPhone original. Había mucha expectación y ningún empleado de Apple para aplaudir y corear. Steve Jobs ni siquiera apareció por las tiendas, no tenía por qué. La expectación era real.

Aunque no tan intenso, este momento de Nintendo Switch 2 parece un lanzamiento de otra época, y no sé por qué, pero eso me hace feliz.