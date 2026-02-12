La actualización Switch 2 de Animal Crossing New Horizons me ha devuelto a la isla paradisíaca por primera vez desde la COVID

Estamos en 2026, seis años después del inicio del que posiblemente sea el mayor acontecimiento mundial de nuestras vidas: el estreno de Animal Crossing: New Horizons. Con la actualización de Nintendo Switch 2, por fin he vuelto a sumergirme en este juego, pero las cosas ya no son iguales ahora que estoy completamente solo.

Esta entrega de la exitosa franquicia de Nintendo está intrínsecamente ligada al COVID para mí, y estoy seguro de que para muchos otros también.

Se estrenó el 20 de marzo de 2020, cuando todos nosotros aquí en el Reino Unido estábamos a punto de entrar en confinamiento, junto con la mayoría de los países que aún no habían ordenado a la población que se quedara en casa. El ambiente encantador de la isla, el espacio para la creatividad y, lo que es más importante, la conectividad en línea lo convirtieron en un apoyo vital en medio de la extrañeza y el miedo que provocó la pandemia mundial.

Como resultado, recuerdo que me obsesioné con este juego.

Animal Crossing requiere un ambiente relajado (Image credit: Nintendo)

Pasaba horas creando la isla perfecta, en sintonía con mis visiones creativas, buscando frutas exóticas en las casas de mis amigos, apostándolo todo en predicciones bursátiles con la ayuda de sofisticadas aplicaciones en línea, consiguiendo todos los logros para mi Nook Miles y cazando todos los animales terrestres y marinos para mi museo.

Luego, después de un mes más o menos, mi obsesión se acabó. Dejé de jugar. Seguí adelante. Dejé atrás mi muletilla cuando el confinamiento se convirtió en algo normal.

Ahora he vuelto a jugar a New Horizons gracias a su actualización para Nintendo Switch 2, y han cambiado muchas cosas (al menos desde mi punto de vista).

¡Sorpresa! (Image credit: Nintendo)

Hay todas las actualizaciones que me perdí desde que dejé de jugar, desde trajes de neopreno que te permiten explorar el océano que rodea tu casa (puede que estuviera ahí para eso, pero no por mucho tiempo), hasta DLC de pago que abre nuevas oportunidades de desarrollo y, más recientemente, la apertura de un hotel en tu isla.

También hay algunas mejoras específicas para Switch 2, como la resolución 4K en modo TV, controles con el ratón para ayudarte a crear diseños personalizados y sesiones multijugador más grandes (hasta 12 personas) si todos juegan con la edición Switch 2. También puedes llamar a los jugadores dentro del juego utilizando un nuevo megáfono y el micrófono integrado en tu consola.

A pesar de todos los cambios, Animal Crossing: New Horizons sigue siendo tan encantador como siempre. De hecho, ahora que lo juego solo por diversión y no como una parte esencial y estresante de mi rutina social, tiene un encanto relajante innegable, ya que por fin disfruto del título a un ritmo más acorde con el ambiente de la isla.

Menos mal que tampoco es un pilar de mi vida social, porque, irónicamente, también es una experiencia mucho más aislada.

Cuando compré mi Nintendo Switch 2, cambié mi consola Switch original y no organicé mis guardados en la nube con antelación, es decir, mi antigua isla había desaparecido y tenía que empezar de nuevo en un lugar nuevo: una isla que he llamado Hazy Sands.

Al instante, volví a adaptarme al estilo de vida de New Horizons. Dar relajantes paseos por la playa en busca de conchas, esperar en la orilla del río mientras pesco a mi antojo, hacer bolas de nieve para construir muñecos de nieve del tamaño perfecto y construir una ciudad que le encantaría a K.K. Slider.

Esto es maravilloso.

Sigo ganando mucho en el mercado de valores (Image credit: Nintendo)

Hay una tarea en Animal Crossing que me resulta intrínsecamente catártica. Soy el tipo de jugador al que le gusta simplemente iniciar un nuevo mundo en Minecraft, crear una bonita casa con una granja, una mina, un pueblo cercano y algunas características distintivas, y luego abandonar ese mundo para poder repetirlo todo de nuevo en otro lugar.

Con esta última partida de Animal Crossing, admito que he viajado en el tiempo aquí y allá (adelantando el reloj de mi consola) para ayudarme a acaparar el mercado de tallos y no tener que esperar a que se terminaran los edificios, pero nunca sentí que estuviera perdiendo la naturaleza relajada de desarrollar la ciudad de mis sueños.

Me tomaba el juego con calma, charlaba con mis aldeanos y me lo pasaba en grande.

Las mejoras de Switch 2 también están muy bien. Las imágenes en 4K se ven preciosas en mi televisor QLED, y me he divertido utilizando los controles del ratón para pintar diseños personalizados, aunque a menudo prefiero los movimientos más precisos del joystick para crear objetos.

No hay grandes diferencias, pero tampoco es necesario: que sea igual pero mejor es más que ideal para un título con un ciclo de juego tan bien definido como ACNH.

Sin embargo, después de unas semanas, ahora que estoy llegando a un punto en el que quiero mostrar la belleza de mi isla, me di cuenta de algo: nadie que conozco está jugando.

Es mi cumpleaños y lloraré si quiero (Image credit: Nintendo)

All alone

Esto no quiere decir que la comunidad esté muerta —participo en suficientes subreddits muy activos relacionados con los nabos como para refutar eso, y he visitado varias islas para vender mis tallos—, pero en mi círculo de amigos está tan extinta como los fósiles que he coleccionado para Blathers.

Esto ha arrancado un núcleo social esencial de Animal Crossing: New Horizons que echo mucho de menos, pero también es de esperar en un juego que está a punto de cumplir seis años.

El juego también se siente un poco más vacío debido a mi vacío social.

Pasear por mi isla es como pasear por mi zona en mi único paseo diario en la era del Covid: veo a alguna que otra persona, pero está tranquilo, demasiado tranquilo para disfrutarlo.

Nada de esto quiere decir que no se pueda jugar a Animal Crossing: New Horizons en solitario. He disfrutado mucho con mi experiencia, pero está claro que el juego necesita su núcleo social.

Está diseñado para ser un espacio social.

Soñando con amigos (Image credit: Nintendo)

Y aunque ya no sea un espacio necesario en un mundo sin distanciamiento social obligatorio, también es bastante divertido.

Así que, si estás pensando en hacerte con la edición Animal Crossing New Horizons Switch 2, mi único consejo es: llévate a algunos amigos contigo. Actualiza tus juegos en grupo y disfrutad juntos de la experiencia.

De lo contrario, puede que sea mejor dejar atrás este título para Switch 2 en 2020, donde brilló con más fuerza.

