¿Debería preocuparse Nintendo? El fabricante del mejor accesorio para Switch acaba de anunciar el mando "definitivo" para Switch 2

La marca de accesorios para videojuegos CRKD acaba de presentar un nuevo control

El CRKD Ult Pro es compatible con Nintendo Switch y Switch 2, y cuenta con numerosas funciones de alta gama

A pesar de ofrecer más prestaciones, es más barato que el control oficial Nintendo Switch 2 Pro

¡Atención! CRKD, la empresa responsable del galardonado Nitro Deck (que consideramos el mejor accesorio para Nintendo Switch), acaba de anunciar el "definitivo" control para Nintendo Switch 2, y yo estaría muy preocupado si fuera Nintendo.

Diseñado para llevar el control «al nivel definitivo», el nuevo CRKD Ult Pro se basa en la personalización. Cuenta con seis entradas reasignables, recorrido de gatillo ajustable, componentes intercambiables y un conjunto de opciones de configuración, disponibles a través de la aplicación CRKD Companion.

El Ult Pro te permite reasignar cualquier botón y guardar tus configuraciones en perfiles preestablecidos directamente en el control. También puedes cambiar al instante entre diferentes ajustes de gatillo gracias a un exclusivo sistema de conmutación de gatillos.

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ULT PRO Official Trailer • CRKD - YouTube Watch On

Como cabría esperar de CRKD, el Ult Pro cuenta con sensores de gatillo de efecto Hall de larga duración y joysticks TMR resistentes a la deriva, componentes de primera calidad que Nintendo decidió no incluir. También es compatible con la vibración y el control de movimiento.

Además de la Nintendo Switch 2, es compatible con la Nintendo Switch original y con PC a través del adaptador inalámbrico de 2,4 GHz incluido. Los jugadores de PC pueden habilitar una frecuencia de sondeo ultrarrápida de 1000 Hz si lo conectan con un cable, lo que podría marcar una gran diferencia para los aficionados a los títulos competitivos de reflejos rápidos.

Todas estas características parecen una mejora enorme en comparación con el controlador oficial Nintendo Switch 2 Pro de Nintendo. A pesar de ello, el Ult Pro es, de alguna manera, más barato que el mando oficial, ya que cuesta solo 69,99 $ / 64,99 £, lo que lo hace más económico que la oferta de Nintendo de 84,99 $ / 74,99 £.

Por si fuera poco, el Ult Pro incluso viene con su propia base de carga, que además sirve como una forma elegante de exhibir el mando cuando no está en uso.

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Se espera que se envíe en junio, y hoy ya se pueden reservar tres versiones distintas a través del sitio web de CRKD. Hay una edición

Smoke Black y una edición retro Pal Grey con marcas de botones de Switch, y una edición Smoke Black con marcas diseñadas para PC.

¿Se convertirá el Ult Pro en el nuevo control definitivo para Nintendo Switch 2? Aún está por verse, pero si hay una empresa que puede lograrlo, esa es CRKD.

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