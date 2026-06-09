Nintendo Direct junio 2026: Descubre todas las novedades del evento, incluyendo el remake de "Zelda"

Como les compartimos este 8 de junio, Nintendo confirmó un nuevo Nintendo Direct para hoy (9 de junio de 2026), donde nos ha regalado increíbles anuncios, si bien la mayoría ha estado enfocado a sacarle el máximo provecho a la Nintendo Switch 2, también se han revelado gratas noticias como el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que incluso saldrá este mismo año, pero si te lo estás perdiendo, no te preocupes, a continuación te dejamos un resumen con todas las sorpresas del evento.

Rhythm Heaven Groove

¿Te gustan los títulos de culto de Nintendo? De ser así, esto es una noticia que te encantará, pues Rhythm Heaven Groove, saldrá el próximo 2 de julio, pero eso no es todo, ya que incluirá más de 80 minijuegos rítmicos y experiencias para un solo jugador. ¿Estás listo para disfrutar de este emocionante juego?

Nuevos títulos llegan a probar el poder de Nintendo Switch 2

Onimusha: Way of the Sword llega finalmente a Nintendo Switch 2 el próximo 25 de septiembre, además, de la mano de Capcom, se prepara una versión de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen para la consola de la gran "N".

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Pero eso no es todo, pues Nintendo demuestra su compromiso con la comunidad y el poder de su consola híbrida de segunda generación, agregando cada vez más títulos "AA" compatibles, esta vez podrás agregar a tu catálogo Stellar Blade.

Por si fuera poco, en la sección de "títulos ya lanzados que llegan a Nintendo Switch 2", tenemos a Lords of the Fallen II que llegará en otoño y a Lies of P que podrás disfrutar a partir del 6 de agosto.

Por otra parte, Devil May Cry V llegará a Switch 2 el 23 de junio.

Lo retro sigue estando de moda

Orbitals, un título cooperativo con estilo retro llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2. ¿Qué opinas del juego?

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Step into a retro anime–inspired world and team up in 2-player co-op to solve puzzles and save your home. @OrbitalsGame is coming exclusively to Nintendo Switch 2 on Sept 3. Pre-order later today! #NintendoDirect pic.twitter.com/u9NwXZQc9RJune 9, 2026

ONE PIECE se hace presente

¿Eres fan de One Piece, una de las franquicias más importantes y queridas de la cultura geek? De ser así, tal vez debas de prepararte para convertirte en el mejor restaurantero flotante en ONE PIECE: Grand Gourmet.

Nueva expansión de Pokémon Pokopia en camino

Prepárate, pues en agosto Pokémon Pokopia recibirá una nueva expansión y lo mejor de todo es que será gratuita.

Novedades para los fans de Xenoblade Chronicles

Como sabemos, Xenoblade Chronicles es una de las franquicias más queridas por los fans de Nintendo, por ello, la compañía anunció que se trabaja en versiones mejoradas de los 3 juegos de la saga para Nintendo Switch 2, los cuales incluirán contenido nuevo.

Nota en desarrollo...