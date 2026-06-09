Nintendo Direct: Capcom refuerza su apuesta por Nintendo Switch 2 con tres grandes lanzamientos

Sin duda, el Nintendo Direct de hoy (9 de junio de 2026), estuvo lleno de sorpresas, sin embargo, Capcom se robó los reflectores de la mano de Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, Onimusha: Way of the Sword y Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition. ¿Te lo perdiste? De ser así, no te preocupes, aquí te compartimos todos los detalles.

En primer lugar, debes de saber que la esperada expansión Dark Arisen para Dragon's Dogma 2 se lanzará para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 9 de octubre de 2026. Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, además, incluye tanto Dragon's Dogma 2 como el contenido de la expansión Dark Arisen, también llegará por primera vez a Nintendo Switch 2 en la misma fecha.

Por otro lado, Onimusha: Way of the Sword llegará a Nintendo Switch 2 y se lanzará el mismo día que en las demás plataformas, el 25 de septiembre de 2026. Finalmente, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, la versión con más estilo del aclamado juego de acción para Nintendo Switch 2 está lista para llenar el alma de los fans con luz el 23 de junio de 2026.

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Tu historia épica aún no escrita comienza en Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen enriquece el dinámico mundo fantástico y las extensas aventuras de Dragon's Dogma 2 con nuevas historias inolvidables y emocionantes encuentros, al mismo tiempo que lleva por primera vez este trepidante juego de acción a Nintendo Switch 2. Dragon's Dogma 2: Dark Arisen se lanzará para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 9 de octubre de 2026. La expansión Dark Arisen también estará disponible por separado como DLC para el juego base en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

En la expansión Dark Arisen, el/la Ascendido/a es convocado/a a la remota región norteña de Norgan, abandonada desde hace mucho tiempo, donde deberá unir fuerzas con la enigmática Eir para desentrañar los secretos del inmortal Dragón Caído. A lo largo de su viaje, el/la protagonista deberá descubrir y recolectar reliquias olvidadas para desbloquear nuevas y poderosas armas y habilidades. La expansión también presenta 12 desafíos de mazmorra de Ritos Perdidos. Estas mazmorras recién descubiertas ofrecen pruebas diseñadas por el Pathfinder para perfeccionar las habilidades del/ de la Ascendido/a y recuperar equipo singular que alguna vez perteneció a Ascendidos/as del pasado y que ahora yace inactivo. Quienes deseen personalizar su apariencia también obtendrán acceso a nuevas opciones añadidas al sólido Creador de Personajes, incluidos nuevos peinados y tatuajes.

Antes del lanzamiento de la expansión Dark Arisen, habrá dos actualizaciones importantes para mejorar la experiencia de juego del título base. La actualización del 9 de junio hace que el viaje rápido sea más accesible con la incorporación de la Ferrystone Eterna reutilizable, además de otros ajustes de jugabilidad para distintas áreas del juego. La segunda actualización, prevista para finales de agosto, incorpora una mejora en la tasa de fotogramas, espacios de guardado adicionales y más refinamientos a los ajustes de jugabilidad introducidos en junio.

Onimusha: Way of the Sword llegará a Nintendo Switch 2

Onimusha: Way of the Sword, una entrega completamente nueva de la serie de juegos de acción y duelos con espadas inspirados en la cultura japonesa, se lanza para Nintendo Switch 2 el 25 de septiembre, de manera simultánea con PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El juego ya está disponible para preventa a partir de hoy a través de Nintendo eShop, PlayStation Store, Xbox Store, Steam, Epic Games Store y Windows Store.

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Los jugadores también podrán sumergirse aún más en la acción gracias a los controles con detección de movimiento exclusivos de Nintendo Switch 2. Esta opción de control aprovecha los Joy-Con 2 y ofrece una forma intuitiva de disfrutar de los electrizantes duelos con espadas del juego, así como realizar otras acciones, como apuntar con el arco.

Onimusha: Way of the Sword es la primera entrega completamente nueva de la franquicia Onimusha en 20 años. Esta aventura de fantasía oscura sigue la historia de Miyamoto Musashi, un joven samurái cuya leyenda quedó grabada en la historia de Japón, mientras combate a los monstruosos Genma que invaden el Kioto del periodo Edo. Armados con el místico Onibrazal, los jugadores poseerán un poder más allá de los límites humanos para derrotar a criaturas del inframundo en combates absorbentes que combinan profundidad e intensidad.

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition llega a Nintendo Switch 2 con e-S-S-S-tilo

El galardonado Devil May Cry 5 llega a Nintendo Switch 2 gracias a la Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, ¡la cual está repleta de contenido! Las reservas ya están disponibles.

Juega como Nero, Dante, V o Vergil en batallas de alto octanaje mientras se abren camino entre enemigos infernales con estilos de combate, armas y movimientos únicos. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition incluye el DLC del personaje jugable Vergil, además de un robusto contenido adicional, como colores de vestuario, burlas y música de batalla que podrás disfrutar en cualquier momento y lugar con una fluida velocidad de 60 cuadros por segundo tanto en modo TV como portátil.

La versión digital de Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition estará disponible el 23 de junio de 2026. Los jugadores que precompren o adquieran la versión digital de Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition antes del 31 de julio de 2026 podrán acceder a un precio con descuento por ser de los primeros que jugarán el título.