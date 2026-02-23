Nintendo anunció una nueva presentación de Treehouse: Live con novedades de Mario Wonder Switch 2, Pokémon Pokopia y mucho más

Noticias
Por publicado

Nintendo tendrá una nueva presentación de Treehouse: Live este 24 de febrero

Nintendo
(Crédito de imagen: Nintendo)

¡Atención! Te tenemos noticias increíbles, sobre todo si eres fan de Nintendo, pues la compañía anunció una nueva presentación de Treehouse: Live en la que habrá increíbles novedades.

Cabe mencionar que como de costumbre, el anuncio se realizó a través de las redes sociales de Nintendo, donde se reveló el enlace en donde podremos seguir la transmisión, así como el horario para hacerlo.

¿Cómo y a qué hora ver el Treehouse: Live de Nintendo?

En el anuncio original podemos leer lo siguiente: "Acompáñanos el 24 de febrero a las 2 p. m. PT para una nueva presentación de Nintendo Treehouse: Live con una demostración práctica del juego #SuperMarioBrosWonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en Bellabel Park y #PokemonPokopia".

Como les adelantamos al inicio, la transmisión se realizará este 24 de febrero, y tomando el cambio de horario, en la Ciudad de México podremos seguirlo en punto de las 4:00PM a través de los canales oficiales de la gran "N" como YouTube.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor