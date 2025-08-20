NCSOFT sorprende en gamescom 2025 con dos nuevos shooters y un lineup ambicioso

La Gamescom Opening Night Live 2025 estuvo llena de sorpresas, algunas de ellas, de la mano de NCSOFT, quien presentó dos shooters originales.

Recolecta, dispara, mejora y sobrevive en Time Takers

Presentado por primera vez en ONL, Time Takers de MISTIL GAMES es un shooter de supervivencia en tercera persona basado en equipos y construido en torno a una regla básica única: el tiempo como recurso. Los jugadores forman equipos de tres, cada uno de los cuales selecciona un "viajero del tiempo" de entre un variado elenco de personajes procedentes de diferentes épocas. Deben luchar contra otros equipos en una batalla por la supervivencia, en la que solo un equipo puede salir victorioso.

Durante las partidas, los jugadores acumulan energía temporal para mejorar sus habilidades y equiparse con aplicaciones que mejoran su rendimiento en combate. Pero la energía temporal no es solo un potenciador, sino también el salvavidas que determina la supervivencia individual y del equipo. Cada segundo gastado o ahorrado se convierte en una decisión estratégica.

Con habilidades de personaje diferenciadas y configuraciones flexibles mediante combinaciones de armas y aplicaciones, incluso el mismo personaje puede jugar de forma completamente diferente en cada partida. Esto permite a los usuarios crear sus propios estilos de juego únicos y descubrir nuevos enfoques tácticos cada vez que entran en el campo de batalla.

Time Takers se basa en el potente y vanguardista motor Unreal Engine 5 para producir gráficos de alta calidad, captura de movimiento, morphing facial y una jugabilidad trepidante. El juego se lanzará a nivel mundial en 2026 para PC y consolas. Mira el tráiler de Time Takers aquí.

Vístete como un caballero futurista en Cinder City

Tras la presentación oficial que se realizó ayer de Cinder City (antes conocido como Project LLL) en el evento GeForce RTX de NVIDIA, NCSOFT mostró su shooter táctico MMO con un tráiler exclusivo de ONL en el que se pueden ver batallas multijugador con mechas gigantes, combates contra monstruos en pasillos cerrados y combates a tiros en un extenso mundo abierto. Mira el tráiler del juego aquí aquí.

Cinder City invita a los jugadores a ponerse en la piel de un caballero futurista, explorar un mundo transformado por la tecnología del futuro y luchar en lugares emblemáticos y campos de batalla de alta tecnología en una Seúl postapocalíptica.

Cinder City es desarrollado internamente por BigFire Games y permite a los usuarios tomar decisiones brutales mientras buscan a la hija desaparecida del protagonista, ya sea en solitario o en cooperación con un equipo. Cinder City llegará en 2026 a PC y consolas.

El lineup completo de NCSOFT

Cinder City y Time Takers protagonizarán el stand oficial de NCSOFT en gamescom 2025-2026 con una presentación VIP, hands-on para prensa e influencers seleccionados y entrevistas con los desarrolladores en su stand B2B (pabellón B2B 4.2, D-011) durante tres días completos.

La línea completa de NCSOFT incluye Cinder City, Time Takers, Aion 2, Limit Zero Breakers, Blade & Soul Heroes, Band of Crusaders y la última expansión de ArenaNet para Guild Wars 2, Visions of Eternity.

Para concertar una cita en el stand B2B de NCSOFT, consulta los contactos para los medios de comunicación al final del correo.