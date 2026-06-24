Mortal Shell II, The Sinking City 2 y más: Steam Next Fest apuesta por el rendimiento con RTX

¿Recuerdas que la semana pasada durante la última edición del Steam Next Fest se anunció que los desarrolladores podrán lanzar demos por tiempo limitado de sus próximos títulos? Pues tenemos noticias.

Recordemos que muchos de ellos incluían compatibilidad con DLSS y otras tecnologías RTX, como la versión beta abierta de Mortal Shell II y la demo de The Sinking City 2. Pero eso no es lo mejor, pues Empulse ya está disponible con DLSS, y Subnautica 2 se ha actualizado a la resolución superada nativa de DLSS 4.5.

A continuación encontrarás más detallado de los nuevos juegos y demos de RTX:

Latest Videos From Watch full video here:

Mortal Shell II : "Cold Symmetry" y Playstack presentan " Mortal Shell Il" , una ampliación significativa del juego original al estilo "Souls", con combates sin restricciones y llenos de adrenalina, un diseño de armas más detallado con amplias opciones de mejora y un énfasis en la exploración libre. Este RPG de acción ofrece un mundo abierto inmersivo e interconectado, extenso pero deliberadamente compacto, diseñado para desvelar sus complejos paisajes y estructuras ocultas respetando el tiempo del jugador. Antes del lanzamiento del juego completo a finales de este año, la versión beta abierta de Mortal Shell II permite acceder a las primeras horas del juego completo, desde el prólogo hasta la primera región explorable. En la beta abierta de Mortal Shell II, los jugadores con GeForce RTX pueden acelerar y mejorar su experiencia con DLSS Super Resolution y Multi Frame Generation, así como con reflejos con trazado de rayos e iluminación global. Descarga hoy mismo la beta abierta y comparte tus comentarios con los desarrolladores para ayudar a perfeccionar el juego completo.

: "Cold Symmetry" y Playstack presentan " , una ampliación significativa del juego original al estilo "Souls", con combates sin restricciones y llenos de adrenalina, un diseño de armas más detallado con amplias opciones de mejora y un énfasis en la exploración libre. Este RPG de acción ofrece un mundo abierto inmersivo e interconectado, extenso pero deliberadamente compacto, diseñado para desvelar sus complejos paisajes y estructuras ocultas respetando el tiempo del jugador. Antes del lanzamiento del juego completo a finales de este año, la permite acceder a las primeras horas del juego completo, desde el prólogo hasta la primera región explorable. En la beta abierta de Mortal Shell II, los jugadores con GeForce RTX pueden acelerar y mejorar su experiencia con DLSS Super Resolution y Multi Frame Generation, así como con reflejos con trazado de rayos e iluminación global. y comparte tus comentarios con los desarrolladores para ayudar a perfeccionar el juego completo. The Sinking City 2 : De la mano del reconocido desarrollador Frogwares, The Sinking City 2 se ambienta en una visión lovecraftiana de la América de los años 20, en la infame ciudad de Arkham. Una inundación sobrenatural ha expulsado a todos los habitantes, salvo a los más desquiciados, dejando tras de sí decadencia y horrores sobrenaturales que merodean por las calles. Ponte en la piel de Calvin Rafferty, un aventurero del ocultismo cuyas acciones temerarias han tenido consecuencias devastadoras. Antes del lanzamiento de The Sinking City 2, previsto para el 18 de agosto, Froogwares ha publicado una demo jugable de una hora de duración, que ofrece la primera oportunidad de conocer en profundidad al nuevo protagonista, el aventurero del ocultismo Calvin Rafferty, y empezar a desentrañar las razones que se esconden tras su trágico y arduo viaje a la ciudad de Arkham, inundada e infestada de monstruos sobrenaturales. En la demo, los jugadores con GeForce RTX pueden activar DLSS Super Resolution y Multi Frame Generation para acelerar el rendimiento y mejorar aún más la calidad de la imagen.

: De la mano del reconocido desarrollador Frogwares, The Sinking City 2 se ambienta en una visión lovecraftiana de la América de los años 20, en la infame ciudad de Arkham. Una inundación sobrenatural ha expulsado a todos los habitantes, salvo a los más desquiciados, dejando tras de sí decadencia y horrores sobrenaturales que merodean por las calles. Ponte en la piel de Calvin Rafferty, un aventurero del ocultismo cuyas acciones temerarias han tenido consecuencias devastadoras. Antes del lanzamiento de The Sinking City 2, previsto para el 18 de agosto, de una hora de duración, que ofrece la primera oportunidad de conocer en profundidad al nuevo protagonista, el aventurero del ocultismo Calvin Rafferty, y empezar a desentrañar las razones que se esconden tras su trágico y arduo viaje a la ciudad de Arkham, inundada e infestada de monstruos sobrenaturales. En la demo, los jugadores con GeForce RTX pueden activar DLSS Super Resolution y Multi Frame Generation para acelerar el rendimiento y mejorar aún más la calidad de la imagen. Empulse : el vertiginoso shooter de movimiento 6 contra 6 de 1047 Games se estrena mañana, 24 de junio, en acceso anticipado. Corre por las paredes hacia delante y hacia atrás, balanceate con un gancho de agarre, lánzate con los "Holojumps" y modifica las superficies con las bombas P.A.I.N.T. para obtener ventaja táctica. Cada distrito de Freehold te ofrece las superficies, la verticalidad y las rutas necesarias para encadenar movimientos y alcanzar tu "flowstate". Los jugadores con GeForce RTX pueden acelerar la jugabilidad y mejorar los gráficos con DLSS (Dynamic Multi Frame Generation) y Super Resolution, además de reducir la latencia del PC con NVIDIA Reflex, lo que hace que las acciones se produzcan más rápido y te puede proporcionar una ventaja competitiva en las partidas multijugador de alta velocidad de Empulse.

: el vertiginoso shooter de movimiento 6 contra 6 de 1047 Games se estrena mañana, 24 de junio, en acceso anticipado. Corre por las paredes hacia delante y hacia atrás, balanceate con un gancho de agarre, lánzate con los "Holojumps" y modifica las superficies con las bombas P.A.I.N.T. para obtener ventaja táctica. Cada distrito de Freehold te ofrece las superficies, la verticalidad y las rutas necesarias para encadenar movimientos y alcanzar tu "flowstate". Los jugadores con GeForce RTX pueden acelerar la jugabilidad y mejorar los gráficos con DLSS (Dynamic Multi Frame Generation) y Super Resolution, además de reducir la latencia del PC con NVIDIA Reflex, lo que hace que las acciones se produzcan más rápido y te puede proporcionar una ventaja competitiva en las partidas multijugador de alta velocidad de Empulse. Subnautica 2 : "Subnautica 2", de Unknown Worlds, es un juego de aventura y supervivencia submarina ambientado en un mundo alienígena totalmente nuevo. Obligado a abandonar tu hogar debido a un conflicto constante, Alterra te ofrece la oportunidad de empezar una nueva vida. Pero mientras la nave colonial CICADA te lleva a ti y a tus compañeros hacia vuestro nuevo hogar, algo sale mal. La IA de la nave insiste en que vuestra misión debe continuar. Abandonados a tu suerte y enfrentados a dificultades casi insuperables, debes hacer todo lo que esté en tu mano para sobrevivir. Subnautica 2 entró en acceso anticipado en mayo y vendió rápidamente millones de copias. En su lanzamiento, era compatible con DLSS Super Resolution y Frame Generation, funciones que podían anularse en la aplicación de NVIDIA para pasar a los modelos más recientes y obtener así una calidad de imagen aún mejor y mayores niveles de rendimiento. Ahora, Subnautica 2 se ha actualizado de forma nativa al último modelo de Super Resolution, lo que garantiza que todos los jugadores con tarjetas GeForce RTX disfruten de la mejor calidad de imagen posible y de velocidades de fotogramas aceleradas.