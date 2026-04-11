Un popular juego de rol de fantasía que lleva más de 30 horas completar ya está disponible en tu celular

"Sea of Stars" acaba de salir al mercado para teléfonos iOS y Android

Este juego de rol independiente tiene una duración de más de 30 horas

Cuesta solo 8,99 dólares (177.99 pesos mexicanos), gracias a un descuento de lanzamiento por tiempo limitado

Uno de los mejores juegos de rol (RPG) de 2023 acaba de salir al mercado para teléfonos iOS y Android con un descuento especial de lanzamiento por tiempo limitado.

Sea of Stars es un precioso RPG independiente inspirado en clásicos de culto de la Super Nintendo Entertainment System, como Chrono Trigger. Además de unos gráficos pixelados absolutamente impresionantes y una banda sonora genial, cuenta con batallas por turnos que se ven realzadas por un sistema de combate fácil de aprender pero muy difícil de dominar.

Al igual que en Clair Obscur: Expedition 33, la sincronización es extremadamente importante, y hay bonificaciones ofensivas y defensivas por presionar botones en los momentos adecuados al activar ataques o habilidades de los personajes.

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Nuestra reseña de Sea of Stars también elogió el ingenioso guion del juego, del que la escritora Cat Bussell dijo que «tiene una irreverencia descarada que recuerda al clásico indie Undertale».

Esta nueva versión para dispositivos móviles cuenta con una interfaz rediseñada para controles táctiles, la posibilidad de compartir el progreso entre tus teléfonos y compatibilidad con mandos para móviles. Los usuarios de iPhone también pueden desbloquear logros de Game Center y beneficiarse de la optimización para el iPhone 16.

Según el sitio web howlongtobeat, se tarda más de 35 horas en completar Sea of Stars si juegas la historia principal y parte del contenido secundario (que incluye una gran cantidad de divertidos minijuegos). Parece el juego perfecto para jugar poco a poco en formato portátil, y por el precio especial de lanzamiento de 8,99$ (177.99 pesos mexicanos) (rebajado de 9,99 $ hasta la próxima semana), ¡también tiene una excelente relación calidad-precio!

Ya puedes encontrar el juego en Google Play Store o App Store.

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