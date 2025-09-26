Mecha BREAK llega a GeForce NOW con DLSS y nuevos títulos se suman al servicio

El catálogo de GeForce NOW sigue creciendo y esta vez recibe a Mecha BREAK, el popular shooter en tercera persona, y lo mejor de todo es que es compatible con la tecnología NVIDIA DLSS.

Disfrútalo esta semana como parte de los 10 nuevos títulos que se suman a los casi 5,000 juegos disponibles en GeForce NOW, incluyendo también Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy de Capcom.

Esta semana, Alan Wake 2 y S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl se unen a la lista de títulos listos para GeForce RTX 5080, ambos ya disponibles en el servicio. Además, LG celebra ser la primera marca en ofrecer televisores OLED capaces de transmitir GeForce NOW de manera nativa a 4K y 120 cuadros por segundo, impulsados por los nuevos servidores GeForce RTX 5080.

Diversión a lo grande

Mecha BREAK es un juego multijugador de mechas donde los jugadores pueden elegir entre diversos mechas, personalizar su apariencia y enfrentarse a enormes máquinas de guerra en terrenos peligrosos. El juego enfrenta a pilotos en combates intensos por equipos en enormes arenas destructibles.

Elige un Striker, domina sus habilidades únicas y supera a tus rivales en combates aéreos y terrestres para lograr victorias llenas de adrenalina. Ya sea en partidas 3v3, 6v6 o caóticas PvPvE, hay un mecha para cada estilo de juego, desde francotiradores ágiles hasta pesados brutos de primera línea.

Mecha BREAK ya está disponible para streaming en GeForce NOW, lo que facilita entrar en acción en cualquier lugar y momento. Con DLSS , los miembros disfrutarán de gráficos más nítidos y tasas de cuadro más suaves, todo desde la nube.

(Image credit: NVIDIA)

En la icónica Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy de Capcom, los jugadores se ponen en los zapatos de Phoenix Wright y viven la emoción de defender a sus clientes en un tribunal de justicia. Juega los 14 episodios que abarcan los tres primeros juegos, todos reunidos en esta impresionante colección.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Investiga escenas del crimen, recopila pruebas, interroga a testigos con ingenio afilado y lanza los icónicos "¡Objeción!" para descubrir la verdad. Con un elenco de personajes extravagantes, tramas llenas de giros y un humor sorprendente, la trilogía captura todo lo que los fans aman de esta legendaria aventura judicial.

En GeForce NOW, nunca ha sido tan fácil impartir justicia en la sala de juicios. Transmite Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy en cualquier dispositivo al instante, con gráficos nítidos y un rendimiento fluido que le da el dramatismo que merece. Ya sea jugando en movimiento o cómodamente desde casa, la sala de juicios siempre está en sesión.

Además, los miembros pueden jugar: