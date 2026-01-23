Más real que nunca: GeForce NOW estrena soporte para simuladores de vuelo

¿Estás listo para vivir ls nueva era del vuelo gaming con GeForce NOW? Esperamos que sí.

Ya que la espera terminó y el soporte para controles de vuelo (una de las funciones más solicitadas por la comunidad de GeForce NOW) ya está disponible a partir de hoy, tras su anuncio a principios de este mes durante el CES.

Ahora, los capitanes virtuales pueden llevar su equipo de vuelo dedicado a la nube y sentir cada giro, inclinación y cambio de aceleración con mayor precisión, comenzando con el Thrustmaster T.Flight HOTAS One.

No olvides participar en el sorteo para tener la oportunidad de ganar un T.Flight HOTAS One MSFS Edition y un mes de membresía GeForce NOW Ultimate. Solo tienes que seguir a Thrustmaster y GeForce NOW, y repostear la publicación del sorteo antes del sábado 24 de enero.

Además, en el horizonte se asoma Delta Force de Team Jade (TiMi Studio Group), que llegará próximamente a GeForce NOW y se sumará al catálogo de grandes títulos disponibles en la nube. Prepárate para toda la acción disfrutando en streaming de los cuatro nuevos juegos que se incorporan esta semana.

Se buscan pilotos

Los miembros ahora pueden tener sus juegos favoritos de simulación de vuelo y espacial utilizando una configuración completa de palanca y acelerador, transmitida directamente desde la nube. Todo está pensado para ofrecer una experiencia de vuelo auténtica y práctica, manteniendo una latencia baja y una respuesta precisa en GeForce NOW.

Para despegar de inmediato, los usuarios encontrarán una sección dedicada dentro de la app de GeForce NOW que destaca los juegos compatibles con controles de vuelo, facilitando la identificación de los títulos ideales para poner a prueba su nuevo equipo.

Este primer despliegue de compatibilidad con controles de vuelo es solo el comienzo. NVIDIA planea seguir optimizando la experiencia y ampliar la compatibilidad con más periféricos. Enciende tu setup, conecta el Thrustmaster T.Flight HOTAS One y prepárate para despegar: la cabina en la nube está lista para el vuelo.

Tu próxima misión: Delta Force

Delta Force de Team Jade llegará muy pronto a la nube, listo para sumergir a los jugadores en misiones de extracción de alto riesgo donde la coordinación y la precisión son tan importantes como la potencia de fuego. Cuando se lance en GeForce NOW, los miembros podrán entrar a la acción de forma instantánea desde casi cualquier dispositivo, aprovechando el streaming de alto rendimiento para mantener tasas de cuadros fluidas incluso en los enfrentamientos más caóticos.

En GeForce NOW, cada disparo a larga distancia, inserción en helicóptero y avance bajo presión se siente preciso y responsivo, ya sea que juegues desde laptops de bajo consumo, Macs o dispositivos móviles. La nube hace que sea muy fácil formar escuadra, desplegarse y entrar directo a la misión, sin preocuparte por descargas, parches o las limitaciones del hardware local.

Nuevos lanzamientos en la nube

MIO: Memories in Orbit es un metroidvania de estética neón protagonizado por un ágil robot que despierta en una enorme arca abandonada y cubierta por la vegetación, conocida como el Vessel, con la memoria hecha pedazos y muchos problemas esperándolo.

Ábrete paso por corredores de baja gravedad, encadena elegantes carreras por muros, planeos y ganchos, y enfréntate a máquinas fuera de control, mientras el propio Vessel se roba el protagonismo: un entorno decadente, melancólico y lo suficientemente vivo como para esconder más de un secreto.

Además, los miembros también podrán encontrar los siguientes juegos: