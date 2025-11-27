Marvel Rivals celebra el primer aniversario del juego con una gran oferta por "Black Friday". A continuación te explicamos cómo funciona

Marvel Rivals tendrá una oferta por "Black Friday" del 28 de noviembre al 2 de diciembre.

La oferta incluirá un descuento del 20 % en artículos seleccionados de la tienda del juego.

Cada compra incluirá un cupón de descuento gratuito, que se podrá utilizar en otra compra para obtener un descuento mayor.

Marvel Rivals celebra su primer aniversario y, para sumarse a las festividades, NetEase Games ha anunciado la primera oferta del Black Friday del juego.

La actualización de aniversario del shooter de héroes ya está disponible oficialmente antes del Rivals Day del 6 de diciembre, y añade nuevos trajes para los personajes, un modo Annihilation 18 contra 18 por tiempo limitado y recompensas adicionales por iniciar sesión que los jugadores pueden reclamar durante siete días.

Además, desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre, los jugadores podrán ahorrar dinero y unidades gracias a la gran oferta del Black Friday del juego, que ofrece un descuento inicial del 20 % en artículos seleccionados de la tienda del juego, incluidos trajes, accesorios y artículos especiales.

"¡Ya está aquí nuestra primera oferta del Black Friday! Consigue un descuento inicial del 20 % en artículos seleccionados. Cada compra válida te da derecho a un cupón de descuento. Usa tu cupón y consigue otro que te ofrezca un descuento aún mayor. ¡Acumula esos ahorros como si fueran Gemas del Infinito!", explicó NetEase Games.

"Artículos válidos: todos los artículos de la temporada 3 y anteriores que estén disponibles para su compra".

El descuento y los códigos de cupón posteriores para artículos adicionales también se aplican al sistema de regalos del juego, lo que significa que los jugadores también podrán obsequiar a sus amigos de Marvel Rivals en estas fiestas.

Aún no sabemos con certeza qué trajes estarán en oferta, pero por la imagen promocional que ha compartido NetEase Games, sabemos que estarán disponibles los paquetes Scarlet Witch - Phoenix Chaos, Doctor Strange - Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Jeff the Land-Shark - Sunshine Land Shark.

También sabemos que no habrá descuentos en los trajes ni accesorios de la temporada 4 y la temporada 5.

Para más información, consulta nuestra guía de la temporada de Marvel Rivals, donde encontrarás todo lo que necesitas saber, desde los detalles de la hoja de ruta y las fechas de lanzamiento de la temporada 5.5 hasta los próximos héroes, como Rogue.

