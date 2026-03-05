¡Los rumores eran ciertos! Ubisoft anunció oficialmente Assassin's Creed Black Flag Resynced: "Algunos rumores tienen un poco más de fuerza. Mantén tu catalejo en el horizonte"

Ubisoft ha confirmado oficialmente la existencia de Assassin's Creed Black Flag Resynced

La noticia proviene de una publicación en un blog tras meses de rumores

El estudio ha compartido la primera imagen conceptual del remake, pero no ha revelado la fecha de lanzamiento

Después de filtraciones y rumores, Ubisoft finalmente confirmó la existencia de Assassin's Creed Black Flag Resynced.

La compañía anunció el remake en una nueva entrada de blog, junto con la primera imagen conceptual del protagonista pirata del juego, Edward Kenway, de pie en el mástil de un barco.

Ubisoft no ofreció más detalles al respecto, salvo el hecho de que el juego, del que se llevaba hablando mucho tiempo, es real, pero sí reconoció las filtraciones que han circulado recientemente, lo que sugiere que pronto se revelará más información.

«Las especulaciones en torno a Assassin's Creed no son nuevas, pero vale la pena repetir: "Nada es cierto. Todo está permitido"», ha declarado Ubisoft. «Bueno, excepto en este caso, algunos rumores tienen un poco más de fuerza. Mantengan sus catalejos fijos en el horizonte».

Parece que Black Flag Resynced podría necesitar un poco más de tiempo antes de que Ubisoft esté lista para anunciar oficialmente la fecha de lanzamiento, pero al menos sabemos que finalmente está en desarrollo.

Los rumores sobre el remake del juego de 2013 surgieron por primera vez en junio de 2023, y desde entonces han ido apareciendo nuevos detalles. Más recientemente, se ha informado de que el juego eliminará las tramas modernas del original.

Informes de principios de este año sugerían que el juego podría lanzarse este año, después de que se registrara el dominio del juego un día después de los Game Awards 2025, el 12 de diciembre.

Se afirmó que Black Flag Resynced podría lanzarse antes del 31 de marzo, aunque eso significaría un periodo de comercialización muy corto, dado que ya estamos a casi una semana del mes. También existe la posibilidad de un lanzamiento sorpresa, aunque eso no suele ser habitual en Ubisoft.

Por ahora, Ubisoft ha dicho que se centra principalmente en el desarrollo de su próximo gran juego de Assassin's Creed, Codename Hexe, así como en Codename Invictus, una experiencia multijugador PvP, y Assassin's Creed Jade.

