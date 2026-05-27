¡Los rumores eran ciertos! The Witcher 3: Wild Hunt recibirá una tercera expansión en 2027 llamada Songs of the Past, y podría ser un preludio de The Witcher 4

CD Projekt Red ha anunciado la tercera expansión de The Witcher 3: Wild Hunt, titulada «Songs of the Past»

La expansión saldrá a la venta en 2027 y está siendo desarrollada en colaboración con Fool's Theory

Los requisitos del sistema para PC también se actualizarán

Tras meses de rumores, CD Projekt Red ha anunciado oficialmente "Songs of the Past", la tercera expansión de The Witcher 3: Wild Hunt, que saldrá a la venta el próximo año.

El estudio polaco ha dado a conocer la noticia sin grandes alardes hoy en las redes sociales, confirmando que el lanzamiento tendrá lugar en 2027 para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC, a pesar de que filtraciones anteriores sugerían que la expansión podría salir este año.

"El medallón está vibrando... ¡eso solo puede significar una cosa! Es hora de anunciar The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past", dijo CDPR en la publicación. «Esta nueva expansión para The Witcher 3: Wild Hunt te llevará al Camino con Geralt de Rivia una vez más».

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Songs of the Past también está siendo desarrollada en colaboración con Fool's Theory, el estudio responsable del remake de The Witcher 1, y un equipo formado por veteranos de la industria que trabajaron en The Witcher 3.

Medallion's humming... that can only mean one thing! It's time to announce The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past! ⚔️This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more. It’s being co-developed with @Fools_Theory… pic.twitter.com/rrcPXppgdcMay 27, 2026

Se espera que a finales de este verano se den a conocer más detalles sobre Songs of the Past. El estudio también tiene programada para esta semana una transmisión en vivo especial con motivo del décimo aniversario de la expansión Blood and Wine, en la que CDPR admitió que tenía previsto hacer el anuncio.

"Originalmente planeábamos hacer esta gran revelación durante nuestros REDstreams de mañana, pero digamos que encontramos algo que aún no esperábamos en RED Launcher", dijo el desarrollador, pero esperemos que aún así proporcione detalles adicionales sobre el próximo contenido de la historia.

Con el lanzamiento de una nueva expansión más de una década después del juego base, CDPR también ha confirmado que actualizará los requisitos del sistema en PC para "garantizar un rendimiento fluido y compatibilidad en el futuro".

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El estudio lanzó hace unos años la actualización de The Witcher 3 para la generación actual, que renovó los gráficos, los controles y el rendimiento, por lo que podríamos esperar algo similar para cuando se lance Songs of the Past.

"Estos requisitos entrarán en vigor a partir de la próxima actualización", dijo CDPR, aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento.

Los rumores sobre otra gran actualización para el juego de rol (RPG) de 2015 comenzaron a circular el año pasado. Se especula que Songs of the Past podría sentar las bases para los acontecimientos que tendrán lugar en The Witcher 4, que estará protagonizado por Ciri y que ahora se encuentra en plena producción.

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