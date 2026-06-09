¡Los rumores eran ciertos! "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" "renacerá" en Nintendo Switch 2 este año

Se ha anunciado el remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"

Nintendo ha compartido el primer tráiler durante la presentación Direct de hoy

El juego saldrá a la venta este año para Nintendo Switch 2

Nintendo ha anunciado oficialmente el remake de *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*, cuyo lanzamiento está previsto para este año en exclusiva para Nintendo Switch 2.

La noticia proviene del último Nintendo Direct, que se transmitió hoy, donde el director ejecutivo de Nintendo, Yoshiaki Koizumi, cerró la presentación de 50 minutos con un primer vistazo al remake del querido juego de 1998.

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time renacerá en Nintendo Switch 2 en 2026», reza la descripción del tráiler.

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El tráiler comienza con un narrador que cuenta la historia del Bosque Kokiri, los Kokiri que viven allí con sus compañeras hadas y un niño sin hada, también conocido como Link. Mientras tanto, la cámara recorre un magnífico tapiz que representa al Gran Árbol Deku y al Castillo de Hyrule, con el sonido de la ocarina de fondo, antes de dar paso a nuestro primer vistazo oficial a un Link dormido en el juego, que es como comienza el juego original.

El estilo artístico es muy moderno, pero no es el mismo que el de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom; se inclina más hacia Skyward Sword HD, solo que con gráficos mejorados para el hardware de Switch 2, con texturas de piel y fibras más realistas.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Nintendo Direct 6.9.2026 - YouTube Watch On

A continuación, vemos un primer plano de la Trifuerza latente en el dorso de la mano de Link, antes de que el tráiler se desvanezca en negro y muestre el logotipo oficial.

Por desgracia, no hay una fecha de lanzamiento concreta, pero el juego saldrá al mercado en 2026, lo que significa que por fin tendré que comprarme una Nintendo Switch 2.

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A solo seis meses de que termine el año, podemos esperar más tráilers más pronto que tarde y, con suerte, también una presentación dedicada en Nintendo Direct.

Los rumores sobre un remake de Legend of Zelda: Ocarina of Time llevaban circulando por Internet desde hacía bastante tiempo, pero fue solo recientemente que el YouTuber y confiable informante de la industria NatetheHate afirmó que se revelaría durante el Direct de hoy.

Ocarina of Time se lanzó originalmente para la N64 en 1998, antes de que se lanzara una versión remasterizada para la Nintendo 3DS en 2011. El juego original también se puede jugar ahora mismo en Switch y Switch 2 con una suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

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