Los jugadores de God of War: Sons of Sparta ahora pueden desbloquear el desafío roguelike para dos jugadores al final del juego introduciendo un código en su DualSense

Mega Cat Studios ha hecho que el modo final de Gods of War: Sons of Sparta sea accesible desde el menú de inicio.

Los jugadores ya no necesitan completar el juego para acceder al modo roguelike.

El modo se puede jugar en solitario o en modo cooperativo local para dos jugadores y se puede desbloquear utilizando un código.

El desafío final de Gods of War: Sons of Sparta, que también ofrece un modo desafío para dos jugadores, ahora se puede desbloquear antes de completar el juego principal.

Desarrollado por Mega Cat Studios en colaboración con Sony Santa Monica, Sons of Sparta es un spin-off en 2D de desplazamiento lateral protagonizado por Kratos y su hermano Deimos cuando eran niños, y se presentó de forma sorpresa durante el Sony State of Play a principios de este mes.

Cuando se lanzó el juego, se asumió que el juego principal sería para un solo jugador y que también ofrecería un modo cooperativo local para dos jugadores, lo que llevó a los jugadores a señalar que la mención de «1-2 jugadores» en la PlayStation Store era engañosa.

Sin embargo, eso no es del todo cierto. Aunque ofrece una experiencia para un solo jugador, Sons of Sparta también cuenta con un modo final llamado The Pit of Agonies que se puede jugar en solitario o con dos jugadores, pero que solo se desbloquea tras completar el juego principal.

Ahora, en una nueva entrada del blog de PlayStation, Mega Cat Studios ha hecho que el modo sea fácilmente accesible, sin tener que completar todo el juego.

Para desbloquearlo, los jugadores solo tienen que introducir una combinación de códigos en su controlador PS5 DualSense en el menú de inicio.

«Normalmente, solo se puede acceder a The Pit después de superar la historia principal para garantizar que quienes lo intenten estén familiarizados tanto con las armas espartanas de Kratos como con los enemigos a los que se enfrentarán, pero si te sientes preparado para poner a prueba tus habilidades antes, puedes introducir la siguiente secuencia en el menú de inicio para desbloquearlo antes», ha dicho el desarrollador.

La secuencia es: arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, L1, R1, panel táctil.

El Pozo de las Agonías es un modo de desafío roguelike para el final del juego, mucho más difícil que el juego base, que te ofrece diferentes enemigos y recompensas en cada partida.

El Pozo se puede jugar completamente en solitario con Kratos o en modo cooperativo local para dos jugadores, solo sin conexión, con Kratos y Deimos.

Cada partida comienza seleccionando una agonía inicial, un modificador de dificultad global que añade variedad a cada partida e influye en la forma de jugar.

Los jugadores también pueden seguir su progreso y ver sus puntuaciones actuales y máximas al final de cada partida.

Por otra parte, el creador de la franquicia God of War, David Jaffe, criticó duramente God of War: Sons of Sparta, calificando el spin-off de "basura", "tonto" y "estúpido".

