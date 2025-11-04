Los jugadores de Arc Raiders recibirán moneda del juego gratis tras los problemas con el servidor

Los jugadores de Arc Raiders recibirán 500 fichas Raider gratis

Embark Studios regalará la moneda del juego tras los problemas con el servidor que se produjeron durante el lanzamiento del juego

El juego alcanzó rápidamente un pico histórico de 354 836 jugadores en Steam durante el fin de semana

Embark Studios recompensa a los jugadores de Arc Raiders que sufrieron problemas con los servidores durante el lanzamiento, ¿cómo? Regalando una moneda para el juego.

El shooter multijugador de extracción se lanzó el 30 de octubre y rápidamente se convirtió en un éxito, alcanzando más de 130,000 jugadores simultáneos en Steam el día de estreno, y registrando un pico histórico de 354,836 jugadores durante el fin de semana (según SteamDB).

Sin embargo, debido a la gran cantidad de usuarios intentando unirse a la acción, los servidores tuvieron fallas. Para compensar los inconvenientes, Embark Studios recompensará a los jugadores con 500 Raider Tokens, de manera gratuita, que podrán usarse en la tienda del juego.

En una publicación en el Discord oficial de Arc Raiders (vía Eurogamer), el estudio comentó:

“Nuestro equipo está trabajando con determinación para que puedan abordar esas naves lo más pronto posible, y les agradecemos su paciencia mientras ajustamos el sistema. Como muestra de nuestro agradecimiento, les enviaremos 500 Raider Tokens para que los usen como prefieran.”

Los 500 Raider Tokens suelen costar £3.89 / $4.99 USD, siendo el paquete más económico disponible. También existen paquetes de 1150, 2400, 6250 y 13000 Raider Tokens, siendo este último el más caro, con un precio de £77.49 / $99.99 USD.

Arc Raiders es una experiencia en línea de pago y ya tiene actualizaciones confirmadas para noviembre y diciembre.

Si apenas estás comenzando con este shooter de extracción, puedes consultar nuestra guía de la hoja de ruta de Arc Raiders, que detalla los nuevos mapas, eventos y grandes actualizaciones planeadas para 2025 y más allá.

Arc Raiders ya está disponible para PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

