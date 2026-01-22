Los fans de Battlefield 4 están de "fiesta", ya que uno de los mejores mapas de ese juego llegará a Battlefield 6

Se han anunciado algunos detalles de la segunda temporada de Battlefield 6.

Entre ellos se incluye la noticia de que se añadirán dos mapas al juego, uno de los cuales es una versión renovada de un clásico.

Los mapas se probarán en Battlefield Labs.

¡Es oficial! El desarrollador Battlefield Studios reveló parte del contenido de la nueva entrega "Battlefield 6" para su segunda temporada, pero eso no es todo, pues gran parte del contenido se someterá a pruebas en Battlefield Labs.

La temporada introducirá al menos dos nuevos mapas, incluido un entorno completamente nuevo llamado «Contaminated» que los desarrolladores comparan con los favoritos de los fans, como St. Quentin Scar de Battlefield 1 y Arras de Battlefield 5.

A este se unirá una versión renovada de Golumd Railway de Battlefield 4, que ha sido «reconstruido para el Battlefield actual». Está previsto que sea el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha, lo que será una buena noticia para aquellos que anhelan experiencias de combate más grandes.

Aunque he disfrutado mucho con Battlefield 6, es innegable que muchos de los mapas hasta ahora parecen notablemente más pequeños que muchos de los clásicos, lo que ha decepcionado a algunos miembros de la comunidad de la serie.

Por otra parte, los jugadores de Battlefield Labs podrán probar un nuevo vehículo, el AH-6 Little Bird, y las «pruebas iniciales» de algunas mejoras en el sistema de combate de aviones y vehículos.

Esto se suma a las mejoras en la consistencia del combate, destinadas a eliminar esos momentos incómodos en los que un impacto que estabas seguro de que había dado en el blanco simplemente no conecta.

El anuncio sigue a la noticia de que la temporada uno se ha ampliado con la incorporación de algunas recompensas adicionales para «dar más tiempo para desarrollar y perfeccionar la temporada dos como resultado de los comentarios de la comunidad», y que la temporada dos está prevista para el 17 de febrero de 2026.

