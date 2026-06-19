Los desarrolladores de 007 First Light afirman que el contenido posterior al lanzamiento forma parte del "ADN" de IO Interactive

IO Interactive afirma que la próxima expansión de la historia de 007 First Light es "impresionante"

El diseñador principal de niveles, Mattias Engström, dice que los fans "están empezando a esperar" contenido posterior al lanzamiento de los juegos de IO Interactive

La artista principal de entornos, Hilde Sunde, afirma que la acogida positiva ha "sido increíble"

IO Interactive adelantó algunos detalles sobre el contenido que llegará a 007 First Light después de su lanzamiento, tras la "increíble" recepción que ha tenido el juego.

En una conversación con TechRadar Gaming durante Summer Game Fest 2026, después del anuncio de una nueva expansión de historia, el diseñador principal de niveles Mattias Engström y la artista líder de entornos Hilde Sunde hablaron sobre el trabajo que IO continúa realizando en sus juegos mucho después de su lanzamiento, como ocurrió con Hitman 3 y ahora con First Light.

Según Engström, crear nuevo contenido para los jugadores es "algo muy genial porque resulta muy gratificante para nuestros jugadores", y es una práctica por la que IO Interactive se ha hecho conocida, a diferencia de otros estudios que lanzan un juego y no vuelven a actualizarlo.

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"No termina ahí", explicó. "No es algo de una sola vez. Agregar más contenido para nuestros fans es algo muy especial. Creo que también es algo que la gente ya espera de IOI".

"Está en nuestro ADN hacer este tipo de cosas y mantener felices a los jugadores", añadió Sunde. "En Bond también tenemos mucha rejugabilidad. Si completas el juego una vez, la siguiente puedes hacerlo de una manera muy diferente, probar otras estrategias y volver a jugarlo".

"Además, IO es una compañía bastante grande", continuó Engström. "Podemos mover personas entre distintos proyectos, y quienes quizás no trabajaron originalmente en Bond pueden incorporarse y aportar ideas frescas".

Engström también adelantó que el contenido posterior al lanzamiento será "increíble" y aseguró que "queremos que los jugadores regresen, y queremos crear más contenido".

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007 First Light fue un éxito tanto entre la crítica como entre los jugadores. Vendió 1.5 millones de copias en sus primeras 24 horas y alcanzó los 2.7 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante su primera semana en todas las plataformas.

Sunde recordó la respuesta emocional que tuvo el equipo cuando comenzaron a llegar las reseñas, y habló sobre lo que significó escuchar esa recepción después de haber trabajado en First Light durante seis años de los siete que tomó su desarrollo.

"Se ha invertido mucha sangre, sudor y lágrimas en esto", comentó la desarrolladora. "Realmente queríamos capturar la fantasía de Bond y hacer todo correctamente. Después de trabajar en un juego durante tanto tiempo y lanzar algo que es tan importante para los fans de Bond, realmente quieres hacerlo bien".

"Y cuando llegaron las reseñas, había gente llorando, nos abrazábamos unos a otros… fue algo irreal. Estaba en shock. Todavía sigo en shock. Sabía que el juego era bueno, pero no estás preparado para algo así. Se siente increíble para todos los que trabajaron tan duro en IOI y para todas las personas con las que colaboramos".

"Ha sido algo maravilloso. Todavía no me lo creo. Me sigo pellizcando".

007 First Light ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. La versión para Nintendo Switch 2 está prevista para llegar en algún momento de este año.

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