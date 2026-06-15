Los actores de 007 First Light revelan si el Bond del videojuego podría desempeñar el papel en la pantalla grande

Los compañeros de reparto de Patrick Gibson en 007 First Light revelan lo que piensan sobre el actor interpretando a Bond en una película.

Tras haberlo visto jugar y desarrollar el papel desde el principio, todos piensan que es perfecto para el papel en la gran pantalla.

El director narrativo del juego elogió a Gibson por "asumir esta responsabilidad".

Con millones de jugadores disfrutando y completando 007 First Light, se ha disipado la expectación en torno a uno de los mejores videojuegos de James Bond jamás creados. Uno de los mayores éxitos del juego reside en las interpretaciones de sus actores, entre los que destaca Patrick Gibson como el mismísimo James Bond.

En el evento IOI Access que tuvo lugar este mes en Los Ángeles, nuestros compañeros de TechRadar en EUA, tuvieron la oportunidad de entrevistar a sus compañeros de reparto sobre todo lo relacionado con 007 First Light. Hablaron específicamente de la actuación de Gibson y, ahora que lo ha hecho en un videojuego, si podría trasladar ese talento a la gran pantalla.

Casi antes de que terminara de formular la pregunta, Lennie James (John Greenway) respondió con un rotundo "Absolutamente".

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Esto rápidamente se extendió por toda la sala, con Noémie Nakai (Charlotte Roth / Isola Vale) añadiendo: "¿Cómo es posible que eso sea una pregunta?", y Alastair Mackenzie (Q) comentando: "Lo ha conseguido".

Se trata de un apoyo rotundo, expresado sin vacilación, por parte de quienes han visto de cerca la interpretación de Bond por parte de Gibson y han presenciado el desarrollo de esta versión del icónico personaje de las películas de acción.

El director cinematográfico y narrativo, Martin Emborg, añadió, elogiando y analizando la actuación de Gibson ante la presión de asumir un papel tan icónico, y afirmó que "él cargó con esa responsabilidad [de ser James Bond] e hizo un trabajo increíble".

Lennie James también habló sobre cómo la interpretación de Bond por parte de Patrick Gibson se vio impulsada por la preparación del actor para una nueva imagen más joven del personaje: "Investigó muchísimo. Lo vio todo, lo leyó todo, sabía adónde lo llevaría su origen y estaba tratando de trazar un mapa que encajara con quién iba a ser el Bond del futuro, [y] que te hiciera creer que este era un Bond joven".

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007 First Light ya está disponible para PlayStation 5 , Xbox Series X y Series S , y PC, y la versión para Nintendo Switch 2 llegará en algún momento de este año.