Los acertijos de Crimson Desert pueden resultar bastante difíciles, pero hay una mecánica sencilla que hace que quizá ni siquiera tengas que resolverlos

La tan esperada epopeya de acción y aventura, Crimson Desert, por fin está aquí, y es un juego que destaca por sus momentos de exploración y resolución de acertijos, animando a los jugadores a pensar de forma creativa para conseguir recompensas.

Hay mucho por descubrir en el continente de Pywel, con un montón de contenido que incluye múltiples jefes, cuevas ocultas y objetos que son fundamentales tanto para el juego principal como para el avance de los personajes.

Si has leído mi reseña, sabrás que los Artefactos del Abismo entran en la categoría de objetos críticos para la progresión. Se pueden encontrar en el mundo o conseguir al completar misiones, resolver acertijos o derrotar jefes. Estos Artefactos del Abismo te permiten desbloquear nuevas habilidades para los tres personajes jugables: Kliff, Damiane y Oongka.

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Básicamente, tendrás que esforzarte para asegurarte de progresar y ampliar tu conjunto de habilidades, y en particular gastar esos puntos de habilidad en mejoras de salud y resistencia, ya que descubrirás que te resultarán muy útiles contra enemigos feroces.

El desarrollador Pearl Abyss ofrece una variedad de opciones para ganar puntos de habilidad, atendiendo a una amplia gama de jugadores que desean abordar el viaje a través de Pywel de diferentes maneras. Sin embargo, Crimson Desert tiene otra forma fácil de ganar esos puntos de habilidad, pero ten cuidado, tendrás que ser paciente con esta.

Lucha contra tantos enemigos como puedas

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

La ruta alternativa de progresión de habilidades es sencilla. Lucha contra tantos enemigos como puedas y el medidor de artefactos se llenará, otorgándote un artefacto del Abismo.

Piensa en esto como el equivalente a ganar puntos de experiencia (o XP) por tus muertes para subir de nivel. Ten en cuenta que esta es, muy probablemente, la forma más lenta de ganar puntos de habilidad si solo consigues tus artefactos del Abismo a través del combate. Si juegas a Crimson Desert como lo hice yo, podrías buscar activamente los Artefactos completando acertijos mientras los desbloqueas sin darte cuenta en numerosos encuentros de combate.

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Ya sea que estés en combate, explorando el mundo abierto, resolviendo acertijos o avanzando por la historia principal, Pearl Abyss deja claro que quiere recompensarte por tu tiempo, y ese es exactamente el enfoque que ha adoptado con la que posiblemente sea la herramienta más importante del juego.

Hay acertijos al principio del juego que aún no he resuelto después de 80 horas de juego, y aunque disfruto del desafío de resolverlos, claramente sería frustrante no tener otros medios para encontrar artefactos del Abismo. Sin embargo, si tu objetivo es conseguir equipo nuevo, es casi seguro que tendrás que completar una amplia variedad de acertijos.

El indicador de artefactos se encuentra en la parte inferior izquierda (Image credit: Future / Isaiah Williams)

Yo diría que la falta de ayuda y orientación en los acertijos es lo que hace que Crimson Desert sea genial, así que no recomendaría evitarlos. Resolver un acertijo en el que tal vez hayas pasado horas trabajando puede ser como quitarte un gran peso de encima, sobre todo porque esos puntos de habilidad, o ese nuevo equipo que puedas encontrar, podrían ser un factor decisivo a la hora de enfrentarte al próximo jefe o a una emboscada enemiga.

En cualquier caso, es genial ver que Pearl Abyss ha creado un sistema que permite a los jugadores encontrar su propia forma de jugar, y no dudo de que los descubrimientos y las soluciones a los acertijos seguirán siendo tema de conversación meses después del lanzamiento de Crimson Desert.

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