Lo mejor del Summer Game Fest 2026: lo más importante, emocionante e innovador que se presentó y que nos encantó

El Summer Game Fest 2026 estuvo repleto de anuncios emocionantes, y nosotros estuvimos presentes en directo durante todo el evento en Los Ángeles, probando los juegos y realizando entrevistas para ofrecer una visión sin igual de algunos de los próximos juegos y productos de hardware más importantes.

Estén atentos a la avalancha de cobertura sobre el evento en los próximos días y semanas, pero algunas de las cosas que vimos eran demasiado emocionantes como para esperar. Nuestros premios «Lo mejor del Summer Game Fest 2026» nos dieron la oportunidad de celebrar lo que más nos gustó mientras estuvimos en la feria.

Teníamos siete premios que otorgar a discreción exclusiva de nuestro equipo editorial, basándonos en lo que vimos en nuestras sesiones de avance. Dada la amplitud de lo que se exhibió, decidimos que no habría categorías específicas para los premios (y los ganadores se presentan aquí sin un orden en particular), pero cada uno de los galardonados a continuación debe ser celebrado como uno de los aspectos más destacados del SGF 2026.

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Dashiell Wood, editor de videojuegos

Control Resonant

(Image credit: Remedy / Future)

Hacer una secuela del aclamado *Control* nunca iba a ser tarea fácil, pero parece que Remedy lo ha clavado por completo. Tuve la oportunidad de probarlo en profundidad en un evento paralelo al SGF y quedé enormemente impresionado y con muchas ganas de más.

Jugando como Dylan Faden —hermano de la protagonista de Control, Jesse Faden—, te sumerges en el mundo paranormal de Manhattan, escenario de Control, pero esta vez sales de The Oldest House para enfrentarte a The Hiss en las calles de un Nueva York familiar pero distorsionado. La atmósfera es aún más genial que en el primer juego, y la apuesta de Remedy por áreas más amplias y abiertas, combinada con el combate cuerpo a cuerpo de Dylan y sus movimientos ágiles, es una combinación perfecta en un extraño paraíso.

El diseño de los niveles tiene mucho del estilo característico de Remedy, con cambios en la gravedad, la orientación y la perspectiva incluso en el pequeño fragmento que jugué. Con ese toque de originalidad en los espacios más lineales que contrarresta las áreas más abiertas que puedes explorar, hay un equilibrio perfecto entre los espacios y los lugares que experimentarás. Además, es el escenario perfecto para otra historia extraña…

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Sin embargo, la verdadera estrella del juego hasta ahora es el combate. Mucho más complejo que el de Jesse en el primer juego, hay muchísimas opciones, variantes de armas, habilidades y destrezas a tu disposición. Si a esto le sumas el énfasis en la fluidez y el movimiento dinámico del estilo de lucha de Dylan, puedes crear combos y secuencias de movimientos alocados.

Rob Dwiar, editor jefe, TechRadar Gaming and Streaming

Seed

(Image credit: Klang Games / Future)

Llevo más de cinco años escribiendo sobre videojuegos de manera profesional, y puedo contar con los dedos de una mano las veces que una sesión de prueba me ha dejado realmente boquiabierto. El modesto simulador de vida Seed logró precisamente eso con su increíble ambición y complejidad técnica. Básicamente, es una mezcla de Los Sims con un MMO potenciado al máximo, en el que lanzas personajes personalizados (o «Seedlings», como se les conoce en el universo del juego) a un vasto mundo compartido con posibilidades aparentemente infinitas.

Todo está impulsado por los jugadores. Incluso un objeto tan simple como una silla debe ser construido por los jugadores y es el resultado de una compleja cadena de producción, con precios dictados por una economía totalmente simulada. Los trabajos en los que tu Seedling puede trabajar también son creados por otros, con la posibilidad de crear los tuyos propios si tienes el dinero y necesitas que se haga algo. ¿Quieres que alguien limpie tu casa (construida por el jugador) cada dos días? Simplemente crea una oferta de trabajo con tus requisitos y espera a que otro jugador se postule.

No tienes que ver a tu Seedling trabajar sin descanso en su lugar de trabajo durante horas, lo cual es sin duda un alivio. Si quieres echar un vistazo, una aplicación complementaria en desarrollo (que también se presentó en la feria) te permitirá vigilarlos mientras estás fuera disfrutando de tu propia vida.

Seed también cuenta con una de las mejores y más naturales implementaciones de la tecnología de modelos de lenguaje a gran escala (LLM) que he visto en un juego gracias a su sistema de chat Seedling, que te permite hablar directamente con tu personaje para preguntarle cómo se siente, asignarle tareas o incluso influir en sus interacciones sociales. Se siente realmente futurista y es algo que habría sido simplemente imposible hace unos años, lo que demuestra cómo se puede utilizar la IA con buen gusto para ofrecer experiencias totalmente nuevas, en lugar de en un intento equivocado de reemplazar a los artistas y desarrolladores.

Dashiell Wood, editor de videojuegos

Alien: Isolation 2

(Image credit: Sega / Future)

Nunca me había sentido tan dividido al enfrentarme a una prueba práctica: soy un gran fan de la franquicia de Alien y me encantó Alien: Isolation, pero solo logré terminarlo gracias a mi perseverancia. La idea de jugar Alien Isolation 2 sabiendo que me encontraría en una situación de mucho estrés no era algo que pudiera decir que esperaba con ansias.

Sin embargo, dejando de lado el aumento del ritmo cardíaco, la espera por esta secuela ha valido la pena. Creative Assembly parece dispuesta a ofrecer una secuela (a menudo, literalmente) impresionante de uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos. Cuidando de mantener los éxitos clave del primer juego, pero evolucionándolos y adaptándolos a un nuevo escenario y una nueva historia, Alien: Isolation 2 ya se ve como una experiencia absolutamente emocionante, y es merecedora de uno de nuestros premios este año.

La introducción de un entorno exterior para que juegues al gato y al ratón con el Xenomorfo parece ser un golpe de genio. Al contrastar esto con algunos escenarios interiores familiares pero aterradores, la evolución del mundo va a ser muy bien recibida por los fans. Además de eso, todo se ve fantástico e increíblemente detallado, mostrando un gran salto en la fidelidad gráfica que los verdaderos fanáticos de Alien disfrutarán mucho. Y sí, el Xenomorfo se ve aún más aterrador esta vez.

Podrás disfrutar de recursos limitados con los que lidiar, entornos fantásticos que explorar, un Xeno más astuto que nunca del que escapar y una de las mejores estéticas que se han visto en un juego de terror, todo ello mientras se continúa con la historia directamente desde el primer juego.

Rob Dwiar, editor jefe de TechRadar Gaming and Streaming

Fable

(Image credit: Xbox / Future)

Hemos esperado una eternidad, pero ahora que hemos visto Fable en persona, parece que la espera habrá valido totalmente la pena.

¿Cerdos que hablan, infinitas opciones románticas, acciones que parecen permanentes, comportamientos con consecuencias, diálogos entretenidos y un humor divertido, además de un hermoso escenario inspirado en la campiña inglesa? Todo eso está presente, y es un juego en el que, sin duda, será un placer sumergirse.

Con sistemas tan profundos y ricos, y un elenco de personajes no jugables (PNJ) tan variado, realista y cautivador, hay mucha diversión por disfrutar en el mundo de Fable, sin importar cuáles sean tus intenciones. Pero no todo se reduce a elecciones buenas o malas: hay muchos matices de gris en el medio, y la perspectiva de cada PNJ será diferente, así que tendrás que lidiar con una variedad de consecuencias sin importar qué decisión tomes.

Un breve vistazo al combate también resultó emocionante. Es fluido, llamativo y se ve francamente divertido, con ráfagas de movimientos fantásticos y acciones de lucha que se combinan maravillosamente en el héroe que pude ver de reojo.

Fable se perfila como una experiencia enormemente gratificante e interesante en la que puedes perderte, y que incluso podría convertirse en una mezcla de simulación económica, simulación de vida y construcción de asentamientos, además de un juego de rol, todo en uno.

Rob Dwiar, editor jefe de TechRadar Gaming and Streaming

Sonic Pico Park

(Image credit: PICO PARK Inc./ Future)

¿Qué pasa cuando se toma un popular juego indie de fiesta y se combina con una de las franquicias de plataformas más importantes que existen? Una increíble dosis de diversión encantadora —al menos, si nos basamos en Sonic Pico Park.

Reunidos alrededor de un sofá con un grupo de desconocidos para mi sesión práctica, no tardamos mucho en charlar y reírnos juntos como viejos amigos mientras avanzábamos por una serie de acertijos pixelados. Los fans que regresan a Pico Park ya saben que pueden esperar un diseño de niveles inteligente, pero a mí me impresionó especialmente lo bien que se han incorporado algunas mecánicas básicas de Sonic en este nuevo crossover.

El uso cuidadoso de los brillantes anillos dorados del rayo azul te ayuda a superar obstáculos mortales que, de otro modo, significarían el fin del juego, mientras que los resortes te lanzan hacia adelante con suficiente impulso para conquistar grandes bucles. Se puede jugar con Sonic, Tails y Amy, cada uno con sus propios trucos únicos. Todos pueden hacer el giro rápido (que usé en mi demo para romper alguna que otra superficie destructible), pero solo Tails tiene la habilidad de volar e incluso levantar a otros en el aire, mientras que Knuckles tiene un pequeño planeo que facilita cruzar grandes huecos.

Todo está renderizado con una dirección de arte simple pero linda que transmite una gran sensación de diversión, y simplemente no puedo esperar a jugar más.

Dashiell Wood, editor de videojuegos

TCL 2A Pro

(Image credit: TCL / Future)

Aprovecho cualquier oportunidad para sentarme y jugar unas cuantas partidas a Call of Duty: Black Ops 7, pero probarlo en la nueva línea de monitores para juegos de TCL llevó la experiencia a un nivel completamente nuevo. El buque insignia TCL C2A Pro 4K podría ser el paquete integral definitivo para quienes buscan una pantalla capaz de manejar con facilidad desde experiencias narrativas cinematográficas como The Last of Us Part 1 hasta juegos de disparos en primera persona de ritmo trepidante.

Su panel QD-Mini LED es realmente colorido, con una intensidad que, a mi parecer, rivaliza con muchas pantallas OLED. Es brillante, alcanza un brillo máximo de hasta 2000 nits y cuenta con la codiciada certificación DisplayHDR 1400. De forma predeterminada, ofrece una imagen cinematográfica en 4K a una velocidad de 160 Hz, pero aquellos con un lado más competitivo pueden usar su función de modo dual para reducirla a 1080p a unos 320 Hz increíblemente fluidos, lo cual será simplemente invaluable en títulos como Counter Strike 2, donde las altas tasas de fotogramas y el rendimiento en fracciones de segundo pueden marcar la diferencia entre una victoria decisiva o una derrota devastadora.

El diseño y la construcción del monitor también son impresionantes. El elegante chasis blanco tiene una estética casi de ciencia ficción, complementada con atractivas líneas de iluminación RGB, y alberga una generosa selección de puertos: la combinación perfecta de estética y practicidad.

Dashiell Wood, editor de videojuegos

Y otro ganador sorpresa...

(Image credit: Pexels / Future)

Este año hemos entregado siete premios «Lo mejor del Summer Game Fest 2026», pero hay un ganador más que aún no podemos anunciar.

Estén atentos, ya que actualizaremos este artículo con el último ganador en cuanto podamos compartirlo en las próximas semanas.

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