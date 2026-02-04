Lo inevitable ha sucedido: la Switch finalmente ha superado en ventas a la DS, convirtiéndose en la consola más vendida de Nintendo de todos los tiempos

Según se informa, Switch se ha convertido en la consola más vendida de Nintendo hasta la fecha.

A finales de 2025, finalmente superó el récord anterior de DS.

Switch sigue estando por detrás de PlayStation 2 en aproximadamente 5 millones de unidades, según SIE.

¡Es oficial! La Switch es el hardware más vendido de la compañía de todos los tiempos, superando finalmente el récord anterior establecido por la querida DS original a diciembre de 2025.

La última actualización de los datos financieros de la empresa (obtenida por The Verge) muestra que la Switch original (incluidos los modelos Lite y OLED) ha alcanzado los 155,37 millones de unidades vendidas. Esto ha sido suficiente para destronar a la Nintendo DS y sus ventas totales de 154,02 millones de unidades en todos los modelos.

La Switch también ha superado los 1500 millones de unidades de software vendidas a 31 de diciembre de 2025, superando con creces a cualquier otra consola de su historia. La siguiente más cercana es la DS, con 948,76 millones de unidades de software, seguida de cerca por la Wii, con 921,85 millones.

Aun así, Nintendo todavía tiene trabajo por delante si quiere que la Switch supere las ventas totales de la PlayStation 2. Según las ventas acumuladas mundiales de hardware de Sony Interactive Entertainment, la PS2 se sitúa en 160 millones de unidades (a 31 de marzo de 2012).

A pesar de unos resultados decepcionantes en Navidad, la Nintendo Switch 2 ha tenido un buen desempeño en sus primeros seis meses en las tiendas. Con 17.37 millones de unidades de hardware vendidas a finales del año pasado, fue la consola de Nintendo que más rápido se vendió en su lanzamiento. Sin embargo, su impulso puede seguir siendo inestable, ya que los analistas han advertido a los consumidores que se preparen para una subida de precios en algún momento de 2026.

