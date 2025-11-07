Llega la Temporada 10 de Call of Duty: Mobile: Vault AU79 brilla con oro y nostalgia

Vault AU79 trae de vuelta mapas, modos y armas míticas a Call of Duty: Mobile

¿Estás listo para disfrutar de las novedades que llegan a Call of Duty: Mobile con su temporada 10: Vault AU79? De ser así, no dejes pasar más tiempo.

La Temporada 10: Vault AU79, es una edición que celebra los modos, armas y personajes favoritos de la comunidad Y a partir de ya, los jugadores podrán disfrutar de mapas nocturnos, grandes batallas 12v12 en Ground War, el regreso de The Club, y una amplia variedad de contenidos clásicos que rinden homenaje a la historia del título.

Lo mejor de la Temporada 10 — Vault AU79

  • Mapas nocturnos: enfréntate a la oscuridad con visión nocturna en Summit, Hackney Yard y Crash.
  • The Club regresa: socializa, juega minijuegos y conéctate con otros operadores en un espacio completamente renovado.
  • Ground War 12v12: batallas a gran escala con vehículos, puntos de captura y estrategia en equipo.
  • Nuevos modos temáticos: participa en Chase Mode, Big Head Blizzard y Goliath Clash para poner a prueba tus habilidades.
  • Girls’ Frontline Event: enfréntate a hordas en el modo survival y desbloquea recompensas exclusivas.
  • Nuevas armas y contenido del Battle Pass: consigue la Einhorn Revolving Shotgun y personalizaciones premium con el Vault AU79 Pass.

Es importante mencionar que esto solo es lo más relevante de la temporada, pero si quieres conocer todo a fondo no olvides visitar el blog oficial de Call of Duty: Mobile.

Antonio Quijano
