Como te hemos compartido anteriormente, las versiones de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegarán con algunas sorpresas, la posibilidad de reparar su equipo con una app entre ellas. Por ello, aquí les comentamos todos los detalles.

Aunque la propia Nintendo no lo ha anunciado oficialmente, el descubrimiento procede del YouTuber Zeltik, que descubrió en el reciente Nintendo Treehouse Live que la nueva app Zelda Notes ofrecerá la función en exclusiva para las ediciones Switch 2 (vía IGN).

Al usar Zelda Notes, los jugadores podrán acceder a una función de bonificación diaria una vez al día, lo que les permitirá tirar una ruleta y canjear una bonificación aleatoria en el juego. Algunas de estas bonificaciones son la recuperación de salud, un elixir ignífugo, una comida rápida, la recuperación de resistencia, la recarga de células de energía y mucho más.

Todos estos son objetos o potenciadores que se pueden encontrar en el juego pero, sobre todo, la bonificación diaria también ofrecerá formas de reparar tu equipo, algo que ni Breath of the Wild ni Tears of the Kingdom ofrecen en las versiones actuales de Switch.

Algunas de las bonificaciones que se pueden ver en el vídeo son «Reparaciones de arco» y «Reparaciones de equipo», lo que sugiere que también podría haber reparaciones de espadas y escudos.

Para los jugadores que no sean fans de la durabilidad de las armas del juego, esta nueva función de la app Zelda Notes parece una solución decente si no quieres arriesgarte a perder tu espada favorita en mitad de un combate contra un jefe.

La Nintendo Switch 2 se lanza el 5 de junio de 2025 por 449,99 € o 499,99 € con un paquete de Mario Kart World. Las ediciones Switch 2 de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom son títulos de lanzamiento del día uno.

Aunque al principio hubo cierta confusión, ahora se ha confirmado que ambos juegos contendrán el juego completo y actualizaciones en el cartucho, aunque todavía hay cierta incertidumbre sobre si los jugadores tendrán que volver a comprar el contenido descargable (DLC) de Breath of the Wild.

Si quieres hacerte con una Switch 2, los pedidos anticipados ya están disponibles en el Reino Unido, pero los de Estados Unidos y Canadá se han retrasado mientras Nintendo evalúa el posible impacto de los aranceles.