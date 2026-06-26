Las preventas digitales de Grand Theft Auto 6 incluyen este regalo que puedes usar de inmediato para jugar juegos de GTA gratis

La preventa digital de Grand Theft Auto 6 incluye un mes gratis de GTA+

El servicio de suscripción ofrece acceso a los beneficios de GTA Online y la posibilidad de jugar títulos anteriores de la serie GTA

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el servicio

Si haces un pedido anticipado de GTA 6 en una tienda digital para PlayStation 5 o Xbox Series X y Series S, obtienes acceso inmediato a un mes gratis de GTA+.

Pero, ¿qué es exactamente y cómo debes usarlo? Esto es lo que necesitas saber.

¿Qué es realmente GTA+?

(Image credit: Rockstar Games)

GTA+ es el servicio de suscripción de Rockstar, destinado principalmente a los jugadores más fieles de GTA Online.

Latest Videos From Watch full video here:

Te da acceso a un montón de beneficios en el modo multijugador, incluyendo una inyección mensual de 500,000 dólares en efectivo del juego, un bono del 15 % al comprar Shark Cards (las tarjetas de regalo con la moneda del juego) y multiplicadores de recompensas en ciertas misiones.

También tienes acceso al Vinewood Car Club, donde puedes reclamar un vehículo gratis o modificar tu colección actual en su taller exclusivo. El Car Club también cuenta con un garaje de 100 autos para tu uso.

Esto se suma a los lanzamientos mensuales que incluyen diseños exclusivos, pinturas especiales y ropa única. Otros beneficios menores incluyen viajes gratis en taxi dentro del juego, acceso a una tienda de armas con descuentos, la posibilidad de sobornar a la policía para reducir tu nivel de búsqueda y algunas otras características adicionales.

Estos son beneficios fantásticos si eres un gran jugador de GTA Online, pero GTA+ también tiene algo que ofrecer con su biblioteca de juegos...

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Qué juegos incluye GTA+?

(Image credit: Rockstar)

Además de las ventajas de GTA Online, GTA+ incluye acceso a una variedad de títulos de Rockstar Games. La selección cambia periódicamente, pero en este momento se pueden jugar los siguientes juegos de GTA:

Grand Theft Auto 5 (PS5, Series X / S, PC)

Grand Theft Auto Online (PS5, Series X / S)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5/PS4, Xbox, PC) Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition (Android, iOS) Grand Theft Auto 3 - The Definitive Edition (Android, iOS)

Grand Theft Auto: Liberty City Stories (Android, iOS)

Grand Theft Auto: Chinatown Wars (Android, iOS)

Pero eso no es todo, ya que también se incluyen algunos títulos de otras series:

Bully (PS5/PS4, Xbox, PC, Android, iOS)

Red Dead Redemption (PS5/PS4, Xbox, PC)

L.A. Noire (PS5/PS4, Xbox, PC)

Como puedes ver, los juegos están disponibles en una amplia variedad de plataformas, y algunos incluso para dispositivos móviles.

De todos los juegos que hay aquí, te recomendaría que le des una oportunidad a Vice City antes que a GTA 6, ya sea como parte de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition o en su versión independiente, The Definitive Edition.

Dado que GTA 6 se desarrollará en la misma ciudad ficticia, es probable que ofrezca un contexto importante y te ayude a ponerte al día antes del lanzamiento del nuevo juego.

¿Cuánto cuesta normalmente GTA+?

(Image credit: Rockstar)

Un mes de GTA+ suele costar $9.99 / £6.99 / A$11.95.

Si aprovechas el mes gratis, recuerda cancelar la renovación automática, a menos que quieras continuar con tu suscripción a esas tarifas.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!