Las correcciones para los combates aéreos y las escaleras llegarán mañana a Battlefield 6 como parte de un pequeño parche centrado en la estabilidad del juego y en pulir algunos detalles

Battlefield 6 recibirá un nuevo parche el 20 de enero a la 1:00 a. m. PDT / 4:00 a. m. EDT, 9:00 a. m. GMT.

Este se centra en el combate cuerpo a cuerpo, las batallas con aviones y las mejoras en la interfaz de usuario.

La temporada 2 se ha pospuesto recientemente hasta el 17 de febrero.



Electronic Arts ha detallado la última actualización para Battlefield 6. La actualización 1.1.3.5 llegará el 20 de enero de 2026 y será una actualización menor centrada en perfeccionar el combate cuerpo a cuerpo y añadir consistencia y pulido adicionales en todos los aspectos.

La actualización se anunció en X en una publicación que desglosa todo lo que va a cambiar. Los puntos clave son los siguientes:

Se ha mejorado la capacidad de respuesta, la consistencia y el comportamiento de los sprints en los ataques cuerpo a cuerpo, incluidos los cuchillos y el mazo.

Se ha actualizado el equilibrio del combate aéreo reduciendo la eficacia de los cañones a reacción contra otros vehículos aéreos.

Se ha actualizado y perfeccionado la interfaz de usuario y el HUD en el modo multijugador y REDSEC, mejorando la visibilidad de la barra de blindaje, la presentación de la retícula y la navegación por los menús.

También hay una serie de pequeños cambios en los vehículos, los elementos del HUD y la escalera de asalto. En general, la actualización 1.1.3.5 parece centrarse en ligeras mejoras. Esto tiene sentido, dado que Battlefield 6 todavía se encuentra en la temporada 1, y lo estará hasta el 17 de febrero.

Esto sigue a un reciente retraso de la temporada 2 de Battlefield 6, por lo que podemos esperar cambios menores hasta la próxima gran actualización de contenido. Dado el retraso, el 27 de enero los jugadores podrán sumergirse en una nueva ruta de bonificación Frostfire como parte del pase de batalla de la temporada 1 existente, con nuevas recompensas gratuitas y premium para aquellos que completen los desafíos semanales.

Esperemos que todo esto sea suficiente para entretener a los jugadores hasta la temporada 2 y que veamos una actualización pulida cuando llegue el 17 de febrero de 2026. Battlefield 6 ya está disponible para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC.

