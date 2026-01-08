La versión 4.2 de PUBG MOBILE introduce el modo temático Génesis del Árbol Primordial

¡La espera terminó! La versión 4.2 de PUBG Mobile ya está disponible y tienes hasta el 10 de marzo para disfrutar de todas las novedades.

Es importante mencionar que los jugadores podrán sumergirse en el modo temático Génesis del Árbol Primordial, donde el poder del Árbol Primordial transforma los campos de batalla, dando lugar a una flora siniestra y corrupta, e introduce habilidades místicas. Además de este nuevo modo temático, los jugadores podrán disfrutar de una serie de actualizaciones y mejoras en el modo clásico, una nueva temporada de Metro Royale, funciones ampliadas de World Of Wonder (WOW) y una vibrante programación de eventos de temporada.

La actualización 4.2 da la bienvenida a los jugadores al nuevo modo temático Génesis del Árbol Primordial. El Santuario de Arborum, disponible en los mapas Erangel, Livik y Sanhok, presenta un campo de batalla vivo remodelado por el despertar de Primewood, con áreas urbanas cubiertas de flora mística donde el peligro florece junto con las oportunidades. Los jugadores pueden desbloquear cajas envueltas en enredaderas destruyendo la flora infectada y visitar el pantano corrupto para destruir las flores corruptas y ayudar a purificar Primewood.

En los mapas Erangel y Livik, los jugadores pueden aliarse con Barkle, un leal guardián que lucha, protege y rescata a los jugadores, mientras que los brotes plantados a lo largo de las partidas se convierten en frutos disputados que producen suministros o invocan al propio Barkle. A medida que los jugadores trabajan juntos para purificar la tierra, Primewood revive, desbloqueando dos objetos: las Enredaderas Controlables y el vehículo Escorpión de Bramblewood. Las Enredaderas Controlables crean una barrera protectora temporal antes de lanzar enredaderas controlables que pueden inmovilizar a los enemigos o los vehículos, obligándolos a liberarse o a depender de sus compañeros de equipo. El vehículo Escorpión de Bramblewood, fabricado con follaje, puede transportar hasta dos jugadores, excavar rápidamente en el suelo para otorgar inmunidad temporal a los ataques, lanzar bombas de púas y causar más daño mediante un Ataque de Pinza y una Bajada Deslizante.

También disponible en el nuevo modo de juego temático, el Ojo principal, que se encuentra en Corazón Primordial, ofrece a quienes lo utilizan una vista panorámica de la isla, así como poderosas habilidades para crear barreras, teletransportarse, curar y desplegar una flor corruptora. Alas Florales permite a los jugadores hacer brotar alas florales que les permiten realizar sprints, volar a baja y alta altitud y lanzar un destello de polen que ciega brevemente a los enemigos.

Las últimas actualizaciones de World Of Wonder en la versión 4.2 aportan mejoras significativas en cuanto a creatividad, colaboración y gestión del juego. El asistente inteligente de IA mejorado ahora admite la generación de animaciones a partir de videos, la creación de objetos agrupados a partir de indicaciones de texto y una ventana flotante redimensionable, lo que agiliza considerablemente todo el flujo de trabajo creativo. Los jugadores ahora pueden integrar enemigos PvE, como la Flor Corruptora, con habilidades avanzadas de IA, y utilizar objetos como la Manipulación de la Enredadera, el Arco Explosivo, y la Bomba Adhesiva para enriquecer los escenarios de combate. También se han perfeccionado las plantillas y los sistemas de etiquetas para facilitar la navegación, mientras que las funciones de traducción automática y compartir/desafiar ahora ofrecen una mayor eficiencia e interactividad social.

Las actualizaciones del Modo Hogar dan vida al elegante estilo Mansión Rosas, con el nuevo estilo Giro de la Suerte de Hogar, Pass Artesanal y Votación de estilo del hogar. Además de una nueva temporada de juego Estacionamiento, los jugadores también pueden participar en la competición Hogar, creando y votando por las casas de sus sueños para ganar puntos, recompensas y premios en efectivo, mientras que la Votación estilo del hogar añade un elemento de diseño impulsado por la comunidad.

La versión 4.2 también trae una selección de actualizaciones al modo clásico. Ahora los jugadores pueden formar equipos en los campos de entrenamiento, y un equilibrio refinado de las armas de fuego aumenta el daño de las armas de 7,62 mm, mientras que las escopetas reciben un daño ligeramente reducido y una dispersión más amplia para que los encuentros a corta distancia sean más justos. Varias mejoras en el combate mejoran el control momento a momento, incluyendo el corte automático del paracaídas si se atasca al aterrizar, miras telescópicas 4x específicas para cada arma, encadenamiento y cancelación más rápidos de los objetos lanzables, y un combate en posición tumbado más estable con giros más suaves. Una importante actualización del combate básico introduce la escalada cooperativa, que permite a los jugadores escalar a lugares antes inalcanzables, junto con mejoras generales en la capacidad de respuesta de la escalada para permitir un juego más fluido y un mejor movimiento de la cámara.

La nueva arma cuerpo a cuerpo legendaria, Juez Glacial, hace su debut en Metro Royale Capítulo 30, se mantiene entre temporadas e incluso permite a los jugadores regalar una a un amigo. La actualización también introduce una serie de nuevos objetos coleccionables de temporada, junto con cambios de equilibrio y botines valiosos. Se ha aumentado el daño de varios rifles de 7,62 mm y el FAMAS ahora puede equiparse con cargadores de rifle. Nuevos objetos vendibles, cajas de enredaderas, un jefe vegetal mutante y una mejora en la visualización de la calidad de los objetos completan la actualización con encuentros más gratificantes.

La serie de temporada 2026H1 introduce un completo sistema de honor y progresión que abarca medio año, diseñado para recompensar el rendimiento constante de alto nivel a lo largo de varias temporadas. Los jugadores pueden ganar la Medalla de Serie de Temporadas, que cuenta con componentes personalizables como la Gema, Chasis, Efecto Luminoso, and Halo Estelar, cada uno de los cuales refleja la perseverancia, la actividad, la habilidad y la técnica. Los desafíos continuos recompensan a los jugadores por mantener un rendimiento de primer nivel cada temporada, mientras que los desafíos de prueba permiten a los jugadores acumular puntos para mejorar las medallas y ganar fichas de la serie de temporada. Estas fichas se pueden canjear en el tesoro de la serie de temporada por recompensas exclusivas, incluyendo reediciones de artículos limitados.

Las actualizaciones de la temporada 28 incluyen un nuevo evento temático de protección de clasificación, requisitos reducidos para el Camino de la Gloria y recompensas específicas para cada nivel, desde Platino hasta Dominador As. El sistema de partidas de promoción ahora ofrece un camino desafiante hacia As y niveles superiores, que requiere clasificaciones consecutivas en los primeros puestos del Escuadrón PTP y proporciona insignias de gloria mejoradas para realizar un seguimiento de los logros. Ultimate Royale se expande a Sanhok con partidas escaladas y protecciones de clasificación para las primeras partidas, mientras que la temporada casual fomenta la participación en los modos sin clasificación, Arcade y Hogar, ofreciendo recompensas basadas en el nivel y sincronizando el progreso con la temporada clásica.

Los jugadores también pueden esperar el regreso de los artículos de aniversario y del Día de los Inocentes en la versión 4.2, junto con el Día del Pollo Loco, en el que los jugadores pueden subir de rango con sus amigos disfrutando de protección de clasificación, puntos de bonificación, puntos de desafío dobles y sin límites de nivel en las partidas clasificatorias, además del regreso del modo temático Espectáculo Aéreo y una nueva y emocionante colaboración con una serie icónica que llegará pronto a PUBG MOBILE. ¡Mantente atento para más detalles!