La temporada uno de Black Ops 7 llegará pronto y añadirá uno de los mapas más geniales que he visto en Call of Duty

Call of Duty: Black Ops 7 Season One llega el 4 de diciembre

Se perfila como una de las mayores actualizaciones en la historia de la serie

Añade un montón de nuevos mapas, armas y mucho más para todos los modos

Parece que todo está listo para la primera temporada de Call of Duty: Black Ops 7. ¿Tú estás listo para una de las mayores actualizaciones en la historia de la serie?

Lo primero que deben de conocer es que su lanzamiento está previsto para la próxima semana, el 4 de diciembre, y traerá un montón de contenido a todos los modos principales del shooter en primera persona.

Esto incluye cuatro mapas multijugador desde el primer día: los nuevos Fate, Utopia y Odysseus, además de una remasterización del popular Standoff de Black Ops 2. A estos les seguirá una versión festiva de Hijacked y, posteriormente, un nuevo mapa inspirado en Japón llamado Yakei y una remasterización de Meltdown, también de Black Ops 2.

Por si todo eso no fuera suficiente, también se introducirá Fringe, un mapa del Black Ops 6 del año pasado.

De todos estos mapas, Fate y Yakei son, con diferencia, los que más me interesan. Fate está ambientado en una versión retorcida de la emblemática guarida nicaragüense de Menéndez de la campaña de Back Ops 2, con una isla flotante y machetes gigantes que sobresalen del suelo.

Es increíblemente nostálgico, pero con un toque surrealista que, en mi opinión, lo convierte en uno de los mapas más atractivos de la serie hasta ahora.

Yakei tiene una dirección artística igualmente potente que me hace desear sumergirme en él. Ambientado en los tejados de una ciudad japonesa futurista, está bañado por luces de neón y llamativas vallas publicitarias, con un montón de cornisas que parecen perfectas para practicar parkour.

Para acompañar a esta gran cantidad de mapas, hay una selección de nuevos modos, entre los que se incluyen el regreso de Prop Hunt, One In the Chamber, Sharpshooter, Gun Game, Takeover y Sticks & Stones.

Durante las fiestas también habrá dos modos de tiempo limitado «Codmas»: Snowfight y Holiday Havoc.

A lo largo de la temporada también llegarán un montón de armas nuevas, como la subametralladora Kogot-7, el rifle de asalto Maddox RFB, la ametralladora ligera Sokol 545, la ballesta NX Ravager, el cuchillo balístico, la subametralladora Sturmwolf 45 y el rifle de francotirador Hawker HX.

También habrá nuevos accesorios que conseguir, entre los que destaca uno especialmente aterrador que te permitirá usar las escopetas Akita de disparo ultrarrápido a dos manos.

Endgame recibe una gran mejora de contenido

El modo cooperativo Engame de la campaña, que recientemente se ha puesto a disposición de todos los jugadores independientemente del progreso de la campaña, está a punto de crecer aún más gracias a cuatro nuevos eventos mundiales increíblemente extraños.

En «Colossus of Avalon», los jugadores de alto nivel tendrán que derrotar a uno de los robots mecánicos gigantes que ya vimos anteriormente avanzando amenazadoramente en los fondos de los mapas de Black Ops 2 Zombies.

Habrá otro nuevo jefe en el evento mundial «Wraith Wing» en forma de un VTOL gigante que caza escuadrones. En lugar de centrarse en un único gran jefe, «Toxic Tyrant» desafiará a los jugadores a derrotar oleadas de poderosos enemigos desencadenados por un arma biológica mortal suelta en el mundo.

La editorial Activision también está adelantando un evento mundial más, pero tendremos que esperar para ver de qué se trata.

Para los jugadores más experimentados, un nuevo sistema de habilidades exóticas ofrecerá la oportunidad de mejorar aún más su personaje con habilidades especiales al completar estos eventos mundiales.

Los zombis se expanden y mucho más

El nuevo mapa Astra Malorum encabeza la gran cantidad de novedades que llegan a Zombies con sus propios tipos de enemigos, armas maravillosas, trampas y misiones principales en las que sumergirse.

Los fans del modo supervivencia también disfrutarán de un nuevo entorno en Exit 115, ambientado en la zona de Reba's Diner del mapa Ashes of the Damned ya existente.

Esto es solo una pequeña muestra, ya que todo ello viene acompañado de nuevos desafíos, camuflajes, eventos por tiempo limitado y mucho más.

También se avecinan grandes cambios en el componente gratuito Warzone, concretamente en forma de un nuevo mapa Resurgence y dos puntos de interés temáticos de Black Ops 7 que aparecerán en Verdansk.

Para conocer todos los detalles de las novedades que traerá la gran actualización de la temporada uno, échale un ojo a la última publicación del blog oficial de Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 7 ya está disponible para PC, Xbox Series X y Series S, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4.

