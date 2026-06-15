La Temporada 3 de Overwatch expande su universo con una nueva heroína y más historia

¡La espera está a punto de terminar! La temporada 3 de Overwatch llega está semana, ¿estás listo para todo lo que viene?

Cabe destacar que esta temporada sumerge a Overwatch en una ciudad presa de la belleza y la ruina, con luces de neón que atraviesan el humo y la multitud. La actividad inunda las calles, pero bajo la superficie se ocultan viejos rencores, imperios criminales y ambiciones peligrosas.

Shion | New Hero Gameplay Trailer | Overwatch - YouTube Watch On

En medio de este embrollo está Shion: líder del clan Hashimoto y una de las heroínas más temibles que surgen a raíz de la creciente influencia de Talon. Pero en esta temporada se disputa mucho más que el control de las calles. Esta entrega nos habla de identidad. De pertenencia. Y de las personas que elegimos tener a nuestro lado cuando el mundo se empeña en dividirnos.

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La temporada 3 nos lleva a la guarida del tigre con todas sus novedades: una nueva heroína de daño, un mapa híbrido, un evento de historia de temporada, nuevos diseños míticos, colaboraciones con creadores y una ciudad llena de secretos por descubrir. A partir de mañana, 16 de junio a las 11 a.m. PT / 12:00 p.m. Hora de Ciudad de México / 3:00 p.m. Hora de Buenos Aires, Overwatch incorpora:

Nueva heroína de daño: Shion

Nuevo mapa híbrido: Neon Junction

Nuevo evento: Ataque al ánima

Nuevos diseños míticos: diseño mítico Illari Fénix en ascenso y diseño de arma mítica Rebelde de Tokio de Hanzo

¡¡¡Y mucho más!!!