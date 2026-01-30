La temporada 2 de Black Ops 7 incluye siete nuevas armas, entre ellas una brutal sierra circular portátil

Se reveló la temporada 2 de Call of Duty: Black Ops 7.

Llegará el 5 de febrero de 2026 y añadirá un montón de contenido multijugador nuevo.

Esto incluye muchos mapas nuevos y una selección de armas nuevas.

Se ha revelado la temporada 2 de Call of Duty: Black Ops 7 y parece que será otra gran dosis de contenido para este ya de por sí enorme juego de disparos en primera persona.

Llegan nuevos mapas al modo multijugador, entre ellos Torment, un pequeño entorno 6c6 ambientado en la mente de David Mason. Se trata de un laberinto de contenedores de transporte y raíces retorcidas, con espeluznantes charcos de sangre y extrañas grietas que te permiten teletransportarte por el mapa.

Se complementa con un segundo mapa 6v6, Nexus. Este también está ambientado en un mundo onírico con escombros flotantes y edificios parcialmente destruidos. También se puede jugar en modos 2v2, ya que es particularmente pequeño.

De vuelta al mundo real, los jugadores podrán explorar Sake, una gran planta cervecera japonesa con múltiples zonas, incluyendo una planta de producción, un elegante bar e incluso un pequeño museo para que los visitantes lo exploren.

Los fans de Black Ops 2 también podrán volver a sumergirse en las estrechas calles de Slums. Este mapa remasterizado ha sido reconstruido para Black Ops 7, aunque mantiene el diseño original tan querido por los fans. Sí, incluso esa famosa tienda de electrónica...

Y por si eso no fuera suficiente nostalgia, también se añadirá un tercer mapa fantástico para 6 contra 6, Torque, como parte de la actualización de mitad de temporada. Este está ambientado en un recuerdo de la icónica batalla de Los Ángeles de la campaña de Black Ops 2, con una mezcla de entornos interiores y exteriores estrechos, completados con una enorme autopista retorcida que se adentra en el cielo.

Llegará junto con Cliff Town, una versión actualizada de Yemen de Black Ops 2, además del enorme Mission: Peak, un gigante de 20 contra 20 para el modo Skirmish. Además de todo esto, también regresan Grind y Firing Range (dos mapas de Black Ops 6).

La pelea continua

También podrás disfrutar de un montón de armas nuevas. En el lanzamiento, podrás probar la nueva metralleta Rev-46, el rifle de asalto EGRT-17, el lanzagranadas especial GDL Havoc y la brutal H311-SAW.

A medida que avance la temporada, se irán añadiendo la escopeta automática SG-12, el rifle de asalto Voyak KT-3 y el rifle de francotirador Swordfish A1. Cada nueva arma tiene sus propios accesorios compatibles, lo que te ofrece infinidad de formas nuevas de personalizar tu arsenal.

Por supuesto, también habrá un brillante pase de batalla de la temporada 2 que podrás ir completando, además de un montón de nuevos paquetes en la tienda del juego.

Esto es solo una pequeña muestra de lo que llegará al juego cuando se lance la temporada 2 el 5 de febrero de 2026. Para obtener todos los detalles, además de noticias sobre las novedades en Zombies, Endgame y Warzone, consulta la extensa entrada del blog oficial de Call of Duty.

Black Ops 7 ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, y Xbox One.

