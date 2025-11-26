La primera oferta en Black Friday de Steam ya comenzó oficialmente y estos descuentos seguro que harán llorar a tu cartera

La primera oferta de Steam por el Black Friday ya está disponible hasta el 1 de diciembre.

Los jugadores pueden ahorrar en algunos de los mejores y más importantes juegos gracias a los descuentos en toda la tienda.

La Steam Deck 256 GB LCD también está en oferta

¡La espera terminó! Valve comienza con sus ofertas de Black Friday con descuentos en miles de juegos desde ahora y hasta el 1 de diciembre.

Aunque Steam suele tener ofertas por vacaciones y eventos a lo largo del año, incluida su oferta anual de invierno cada diciembre, Valve ha decidido empezar las celebraciones antes con una oferta por el Black Friday por primera vez en su larga historia.

Desde juegos independientes hasta shooters, pasando por juegos de acción y aventura y juegos narrativos, hay mucho donde elegir, incluidos algunos de los mayores éxitos de este año, como Battlefield 6, que ahora tiene un 15 % de descuento, pasando de 70 a 59,49 dólares, y Blue Prince, nominado a los premios The Game Awards 2025 en la categoría de juegos independientes, que tiene un descuento del 34 % y ha bajado de 29,99 a 19,79 dólares.

Tanto Silent Hill 2 como Doom: The Dark Ages tienen ahora un 50% de descuento, Indiana Jones and the Great Circle tiene un 30% de descuento, e incluso Silent Hill f, uno de los mejores juegos de terror del año, tiene un 20 % de descuento, pasando de 69,99$ a 55,99$.

Si has estado esperando el momento adecuado, la edición Steam Deck 256 GB LCD también tiene un 20% de descuento este Black Friday, lo que reduce el precio de una de las mejores consolas portátiles de 399$ a 319,20$ / 349£ a 279,20£.

Valve no ofrece descuentos por reserva anticipada para su recientemente anunciada Steam Machine, su nuevo mando o su VR Steam Frame, que saldrán al mercado en 2026, pero crucemos los dedos para el próximo Black Friday.

Para más ofertas, mantente al día con la guía de las mejores ofertas del Black Friday de TechRadar, que incluye de todo, desde computadoras portátiles, televisores, audífonos, consolas PS5, juegos y mucho más.

