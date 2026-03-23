La nueva actualización importante de Crimson Desert resuelve el mayor problema que tenía con el juego, mientras que Pearl Abyss promete compatibilidad con las GPU de Intel

Pearl Abyss ha lanzado una importante actualización para Crimson Desert, en la que se corrigen numerosos errores

La actualización incluye cambios significativos en los combates contra jefes y en la agresividad de la IA

Pearl Abyss también ha prometido compatibilidad con las GPU Intel Arc tras las quejas de los usuarios

"Crimson Desert", de Pearl Abyss, está pasando gradualmente de recibir una acogida mixta a una positiva entre los fans, especialmente en Steam, y la rápida actuación de los desarrolladores ha desempeñado un papel fundamental en ello.

Se ha lanzado un nuevo parche de "Crimson Desert" en todas las plataformas, que incluye numerosas correcciones de errores, mejoras de rendimiento, actualizaciones de la interfaz de usuario y correcciones de estabilidad; además, Pearl Abyss ha prometido compatibilidad con las GPU de Intel.

Cabe destacar que también se han implementado cambios en los encuentros con jefes del juego, lo que reduce de manera efectiva la agresividad general de la IA.

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Los encuentros con jefes eran uno de los principales obstáculos para los críticos, y ese fue sin duda mi caso. Los jefes a menudo dejaban a los jugadores poco margen para contraatacar sus ataques casi constantes, incluso después de usar herramientas de resucitación.

Algunas de las notas del parche destacan cambios como la reducción de la «salud y el ataque de enemigos y jefes específicos», y el «ajuste de ciertos patrones de ataque de Kearush el Asesino», un jefe que ha frustrado notoriamente a la mayoría de los jugadores.

Se realizaron más ajustes en la gestión del inventario mediante la incorporación de un almacén en el campamento, lo que significa que la jugabilidad debería fluir mucho más suavemente con un saqueo menos tedioso.

(Image credit: Pearl Abyss)

Sin embargo, y quizá lo más importante, el compromiso de Pearl Abyss con la compatibilidad con las GPU Intel Arc es una excelente señal de que no se está durmiendo en los laureles, y ha emitido una disculpa por el malentendido en su sección de preguntas frecuentes (FAQ).

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«Actualmente estamos trabajando en la compatibilidad y la optimización para que Crimson Desert también se pueda disfrutar en sistemas con GPU Intel Arc», declaró Pearl Abyss en X. «Pedimos disculpas por cualquier confusión que haya podido causar la redacción de nuestras preguntas frecuentes de hace unas horas con respecto a la jugabilidad en las GPU Intel Arc».

Muchos también han argumentado que la compatibilidad con las GPU Arc debería haber estado disponible desde el primer día (con lo cual estoy de acuerdo), pero es bueno ver que el equipo de desarrollo no está abandonando el hardware de Intel tras los temores iniciales de que pudiera hacerlo.

Es increíble ver la rapidez con la que Pearl Abyss implementa los nuevos parches, algo que contrasta con lo que muchos jugadores han llegado a esperar; hoy en día, los estudios de videojuegos pueden tardar meses en ofrecer correcciones de errores y otras mejoras vitales. Esperemos que Pearl Abyss siga manteniendo este alto nivel.

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