La nueva actualización de Kirby Air Riders es un cambio radical y me llevó de vuelta a los días de gloria de la Nintendo DS
Mucho qué explorar
¿Qué novedades trae Kirby Air Riders? Bueno, hay algunos pequeños cambios, como el modo online para dos jugadores y la inclusión del modo Gran Premio en el paddock, el lobby online del juego. Sin embargo, hay una gran novedad que me entusiasma especialmente. Así es, Kirby Air Riders ahora es compatible con GameShare, y es una auténtica revolución. Aquí te explicamos por qué.
De vuelta a la vieja escuela
Gracias a GameShare, ahora puedes jugar Kirby Air Riders con amigos o familiares usando una sola copia del juego. Además, la persona con la que juegas (o contra la que juegas) ni siquiera necesita tener una Nintendo Switch 2. Sí, incluso puedes compartir el juego con alguien que use la Nintendo Switch original, lo cual es increíblemente práctico.
Así que no solo necesitas una copia de Kirby Air Riders para compartir el caos con tus amigos, sino que solo necesitas una consola Switch 2. ¿No está mal? ¿Pero qué tal es GameShare en este título? Lo probamos con una conexión local para comprobarlo y funcionó a la perfección
Probar GameShare también nos hizo sentir un poco de nostalgia. Nos hizo recordar los buenos tiempos de las descargas en la Nintendo DS.
En fin, nos encanta que Kirby Air Riders sea compatible con GameShare, y nos dan ganas de probar esta función con otros títulos de Nintendo Switch.
