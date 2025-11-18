La expansión "Valley of Memory" de Assassin's Creed Mirage ya está disponible

¡Atención! El DLC gratuito Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory ya está disponible.

La descarga del contenido será automática para todos los jugadores que poseen Assassin's Creed Mirage en Ubisoft+, PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC (a través de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Store). El lanzamiento para sistemas iOS ocurrirá en una fecha posterior.

Desarrollado por los estudios Ubisoft Bordeaux y Ubisoft Paris*, Valley of Memory transporta a los jugadores al siglo IX en AlUla, un deslumbrante e histórico valle ubicado en la Península Arábiga. La narrativa invita al público a desentrañar el misterio del padre desaparecido de Basim mientras exploran una región inédita repleta de hitos icónicos, como la antigua ciudad de AlUla, las monumentales formaciones rocosas del Valle de Ramm y la necrópolis de Hegra, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta nueva aventura ofrece más de seis horas de jugabilidad, con un arco narrativo completo que expande la trayectoria de Basim, desde ladrón callejero hasta Maestro Asesino, incluyendo nuevas misiones de asesinato, contratos, actividades secundarias, coleccionables y un nuevo mundo por descubrir.

La actualización también trae mejoras significativas y nuevas funciones tanto para el juego principal en Bagdad como para el contenido ambientado en AlUla:

Secuencias del Animus: las misiones principales del juego base pasan a contar con el nuevo sistema Animus Sequences, que permite rejugar contratos y asesinatos ya completados. Es posible cumplir desafíos adicionales en estas misiones para desbloquear nuevas recompensas, como atuendos, armas, materiales de creación y los nuevos Animus Mods, que restauran herramientas y el enfoque del Asesino.

las misiones principales del juego base pasan a contar con el nuevo sistema Animus Sequences, que permite rejugar contratos y asesinatos ya completados. Es posible cumplir desafíos adicionales en estas misiones para desbloquear nuevas recompensas, como atuendos, armas, materiales de creación y los nuevos Animus Mods, que restauran herramientas y el enfoque del Asesino. Parkour: el sistema de movimiento fue refinado para los jugadores veteranos, añadiendo maniobras opcionales como el salto libre y los impulsos laterales y traseros para ganar altura, acompañados por un nuevo esquema de control.

el sistema de movimiento fue refinado para los jugadores veteranos, añadiendo maniobras opcionales como el salto libre y los impulsos laterales y traseros para ganar altura, acompañados por un nuevo esquema de control. Herramientas y habilidades: Basim ahora cuenta con nuevas herramientas y habilidades que amplían las posibilidades de gameplay, incluyendo una nueva técnica en el árbol de habilidades de Ingeniero que permite equipar las tres mejoras de nivel 1 de las herramientas, además de un nuevo nivel 3 de mejora para cada una de ellas.

Basim ahora cuenta con nuevas herramientas y habilidades que amplían las posibilidades de gameplay, incluyendo una nueva técnica en el árbol de habilidades de Ingeniero que permite equipar las tres mejoras de nivel 1 de las herramientas, además de un nuevo nivel 3 de mejora para cada una de ellas. Ajustes de dificultad : se añadieron nuevos niveles de dificultad, con una amplia gama de parámetros personalizables, como el tiempo de detección de los enemigos, consumo de vigor y daño ambiental.

: se añadieron nuevos niveles de dificultad, con una amplia gama de parámetros personalizables, como el tiempo de detección de los enemigos, consumo de vigor y daño ambiental. Filtros AC: además del filtro clásico legado de Assassin's Creed, los jugadores podrán desbloquear cuatro nuevos filtros inspirados en AC Origins, AC Unity, AC II y AC Odyssey.

Brendan Angelides, compositor de Assassin's Creed Mirage, regresa en Valley of Memory con un nuevo álbum que reúne 14 pistas inéditas, incluido un nuevo tema principal. Para dar vida a la banda sonora, Angelides volvió a colaborar con el violinista y compositor Layth Sidiq y el orquestador Akram Haddad. Las músicas reflejan la búsqueda de Basim por la verdad y su viaje para descubrir las piezas perdidas de su pasado. El álbum "Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory (Original Game Soundtrack)" será lanzado el 21 de noviembre en todas las plataformas de música y en YouTube.