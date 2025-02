La beta abierta de Monster Hunter Wilds podría tener un día extra más de prueba, luego de la caída de PlayStation Network

Monster Hunter Wilds podría recibir un día de prueba beta abierta adicional

Esto se debe a las interrupciones de PlayStation Network que dejaron a los jugadores sin conexión.

La segunda prueba beta está prevista que comience el 13 de febrero.

El desarrollador de Monster Hunter Wilds, Capcom, busca extender la prueba beta abierta actual del próximo juego luego de la interrupción generalizada de PlayStation Network del fin de semana.

Los problemas de PSN significaron que muchos de los que jugaban en PS5 no podían acceder a las funciones en línea de Monster Hunter Wilds , incluido formar grupos y cazar con amigos, o simplemente no podían descargar el cliente beta abierto para comenzar

En respuesta, la cuenta oficial de Monster Hunter en X/Twitter publicó un comunicado explicando que Capcom está considerando agregar más tiempo a la beta abierta de lo que estaba planeado originalmente.

La publicación dice: "Cazadores de PS5, gracias por su paciencia y comprensión durante los problemas del servicio PSN de este fin de semana. Para compensar el tiempo de juego reducido de OBT2 debido a la interrupción, estamos considerando ejecutar OBT2 durante 24 horas adicionales en una fecha futura. Los detalles exactos y el momento aún están por determinar, así que permanezcan atentos".

La beta abierta actual se ha dividido en dos franjas horarias independientes. La primera tuvo lugar entre el 6 y el 9 de febrero, mientras que la segunda está programada para el 13 y el 16 de febrero. Capcom está considerando añadir 24 horas adicionales a esta última fecha, concretamente. Por tanto, es probable que empiece un día antes, el 12 de febrero, o que dure un día más, lo que significa que concluirá el 17 de febrero.

Si no puedes aprovechar ese tiempo de juego adicional, no te preocupes, no pasará mucho tiempo hasta que el juego llegue a las tiendas. Monster Hunter Wilds se lanzará el 28 de febrero para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.