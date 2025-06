Konami Press Star: No te pierdas las últimas novedades de METAL GEAR SOLID Δ, SILENT HILL f y mucho más

Los eventos no terminan, el pasado 6 de junio se llevó a cabo el showcase oficial del Summer Game Fest, el 8 el evento de Xbox, el 9, el keynote de WWDC 2025, pero parece que esto no terminará pronto, pues Konami anunció que transmitirá en vivo su evento Konami Press Star Live, el próximo 12 de junio. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Lo primero que deben de saber es que se encontrarán con actualizaciones exclusivas sobre títulos como METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, SILENT HILL f y más.

¿Cuándo y dónde ver el Konami Press Star?

Cabe mencionar que la presentación incluirá la participación de desarrolladores y productores, y podrá verse a partir de las 6:00 a.m. PT / 9:00 a.m. ET / 3:00 p.m. CEST en YouTube, Twitch y Facebook. Recuerdas que la cita es el próximo jueves 12 de junio, así que no te pierdas ningún detalle.