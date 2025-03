Konami anunció "Silent Hill Transmission" con novedades del título en el futuro

Solo te pido una cosa Konami, no juegues con los sentimientos de miles de fans de Silent Hill con noticias que no llevarán a ningún lado, dicho lo anterior, gracias por una luz de esperanza con la próxima transmisión "Silent Hill Transmission", la cual se llevará a cabo este jueves 13 de marzo a las 3 p. m., hora del Pacífico / 6 p. m., hora del Este / 10 p. m., hora del Reino Unido. A continuación todo lo que sabemos del evento:

¿Qué podemos esperar de "Silent Hill Transmission"

¿Recuerdas el juego titulado: "Silent Hill F" anunciado oficialmente en el lejano 2022? De no ser así, no te preocupes, pues de acuerdo con la publicación de Konami en redes sociales, “Esta transmisión revelará Silent Hill F”, como lo mencionamos anteriormente, se trata de un título que ya se había anunciado anteriormente, sin embargo, no se conocen muchos detalles al respecto.

El anunció original decía lo siguiente: “Silent Hill F será una historia completamente nueva ambientada en el Japón de los años 60, con un mundo hermoso y a la vez aterrador. Escrita por Ryūkishi07, famoso por sus novelas visuales japonesas que tratan sobre misterios de asesinatos, terror psicológico y sobrenatural”.

Además, recordemos que el título está en desarrollo en Neoboards Entertainment, un estudio detrás de Resident Evil Resistance, el juego de supervivencia multijugador asimétrico lanzado en 2020, y el próximo juego en línea Resident Evil: Re:Verse.

Hasta el momento es todo lo que se conoce sobre la Silent Hill Transmission, sin embargo, los fans no descartamos cualquier sorpresa, así que no se pierdan ningún detalle en Techradar.