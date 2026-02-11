Konami anuncia una nueva presentación de Silent Hill Transmission y, curiosamente, será justo después del PlayStation State of Play de mañana
Esperen novedades sobre Silent Hill: Townfall y posiblemente más.
- Konami ha anunciado que la próxima Silent Hill Transmission tendrá lugar próximamente.
- Se retransmitirá en directo el 12 de febrero de 2026.
- Curiosamente, tendrá lugar solo una hora después de que concluya el State of Play de PlayStation.
¡Es oficial! Konami confirmó una nueva confirmación de "Silent Hill Transmission", ¿lo curioso? Es justo después de otra transmisión muy esperada mañana 12 de febrero.
Según se ha anunciado a través de la cuenta oficial de Silent Hill X / Twitter, la próxima Silent Hill Transmission se emitirá el 12 de febrero a las 4 p. m. PT / 7 p. m. ET / 13 de febrero a las 12 a. m. GMT / 1 a. m. CEST.
El anuncio afirma que la transmisión "revelará las últimas novedades de la serie Silent Hill", centrándose principalmente en "las últimas noticias sobre Silent Hill: Townfall".
Por si no lo sabes, Townfall se anunció inicialmente en 2022 junto con el remake de Silent Hill 2 y Silent Hill f. Lo está desarrollando Screen Burn Interactive (antes conocido como No Code), el estudio que anteriormente creó los aclamados juegos de aventuras Stories Untold y Observation.
We are excited to reveal the latest updates from the SILENT HILL series in a new SILENT HILL Transmission on February 12 at 4:00 PM PT. 🌫️ We’ll share the latest news on SILENT HILL: Townfall. The streaming link is coming soon so stay tuned! 👀 #SILENTHILL #Townfall pic.twitter.com/Se0uJDhUqJFebruary 11, 2026
Curiosamente, esta transmisión de Silent Hill tendrá lugar justo después de la próxima presentación State of Play de PlayStation, que se emitirá en directo el 12 de febrero a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 10 p. m. GMT / 11 p. m. CEST.
Se ha confirmado que dicha State of Play durará aproximadamente una hora, por lo que podría darse el caso de que Konami revele algo relacionado con Silent Hill durante la State of Play, antes de dar seguimiento en su propio evento Transmission.
Por ejemplo, sabemos que Bloober Team, el desarrollador del remake de Silent Hill 2, está trabajando en otro proyecto de Silent Hill. Especulativamente, eso podría revelarse por completo durante el State of Play, para no robarle protagonismo a Silent Hill: Townfall en la presentación Transmission.
Obviamente, no lo sabremos hasta mañana, pero parece que el segundo aire de Silent Hill continúa a buen ritmo.
