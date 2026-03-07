Jugadores de la edición Deluxe de Marathon descubren exploit para avanzar más rápido en el Reward Pass

Los propietarios de la edición Deluxe de Marathon han descubierto un exploit de Silk que les permite acelerar el Reward Pass.

El error permite a los jugadores acumular Silk reiniciando el juego una y otra vez.

Bungie ya había anunciado que prohibiría permanentemente a los jugadores que hicieran trampas.

Los jugadores de Marathon que compraron la edición Deluxe ya han descubierto un exploit que les permite completar rápidamente el pase de recompensas.

El oscuro juego de disparos en primera persona de ciencia ficción de Bungie finalmente se lanzó ayer para PC y consolas, y es posible que el estudio tenga que implementar una solución pronto debido a un error en los recursos que permite a los jugadores completar su pase de recompensas en un solo día.

Según informa Eurogamer, los jugadores que han gastado un poco más de dinero en la edición Deluxe han sido recompensados con 200 Silk gratis, la moneda del juego Marathon, que también se puede ganar simplemente jugando.

El objetivo del Silk es avanzar en el pase de recompensas. Marathon tiene un límite de 140 Silk, pero el sistema de desbordamiento de Silk del juego permite que cualquier cantidad extra recibida por los jugadores de la edición Deluxe se pueda utilizar simplemente reiniciando el juego.

Aquí es donde entra en juego el exploit. Se ha descubierto que cuando los jugadores reinician el juego para obtener sus 60 Silk restantes, reciben de nuevo toda la recompensa de Silk de la edición Deluxe, y el error es repetible.

INFINITE SILK EXPLOIT:- Restart game to get deluxe edition rewards- Bungie gives +200 free silk- Spend 140 silk- Restart game and repeatI think this only works if you have the deluxe edition since they are giving 200 silk for it not working at launch. (Correct me if wrong… pic.twitter.com/r2Sh4OGFW3March 5, 2026

Como se muestra en el tutorial anterior, los jugadores pueden gastar todo menos su excedente de seda, cerrar sesión, reiniciar el juego y la seda gastada se restaurará, con las etapas del pase de recompensas desbloqueadas.

Repitiendo el proceso una y otra vez, los jugadores han descubierto que su pase de recompensas se ha completado por completo.

Técnicamente, esto es hacer trampa al sistema, lo que permite a los jugadores acceder a los beneficios del pase de recompensa en cuestión de minutos si no quieren molestarse en acumular seda jugando.

Bungie ya ha compartido una declaración en la que condena cualquier tipo de trampa en una entrada de blog del mes pasado.

"Cualquiera que sea descubierto haciendo trampa será expulsado permanentemente de Marathon, sin segundas oportunidades", advirtió el desarrollador.

Es probable que el exploit se corrija pronto si Bungie se entera. El estudio ya ha revertido el progreso de los errores de Destiny 2, pero por ahora no está claro si los jugadores de Marathon que se han aprovechado de él serán sancionados o si simplemente se les pedirá que vuelvan a desbloquear todo su Pase de Recompensas una vez que se solucione el exploit. El tiempo lo dirá.

