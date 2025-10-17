IO Interactive celebra los 25 años de Hitman con una edición especial y grandes descuentos en toda la saga

El desarrollador y editor IO Interactive ha revelado una caja de edición limitada por el aniversario de Hitman.

Incluye una copia física para PS5 de Hitman World of Assassination y algunos artículos adicionales de regalo.

Además, llega acompañada de una gran venta de la franquicia en PC.

¡Atención! Sobre todo si eres fan de la franquicia Hitman de IO Interactive, pues se lanzó una caja de aniversario edición limitada para celebrar los 25 años de la franquicia.

La caja, disponible exclusivamente para PlayStation 5, incluye una edición especial de Hitman World of Assassination (una compilación de Hitman, Hitman 2 y Hitman 3), además de un código de contenido descargable (DLC) con cuatro paquetes de objetivos elusivos: The Undying, The Drop, The Splitter y The Banker.

También incluye una caja coleccionable 3D con arte del Agente 47 y una tarjeta lenticular conmemorativa del 25 aniversario.

(Image credit: IO Interactive)

Cuesta 49,99 $ / 44,99 £ y ya está disponible en tiendas seleccionadas.

El lanzamiento viene acompañado de una gran oferta en Steam, donde puedes ahorrar hasta un 90 % en las versiones para PC de cada juego de Hitman.

Hitman: Absolution también se ha lanzado recientemente para dispositivos Android e iOS, lo que te permite sumergirte en este juego de acción y sigilo sobre la marcha por 13,99 $ / 9,99 £.

Lo he estado jugando de forma intermitente desde que salió ayer y, de momento, me ha impresionado bastante. Los controles de la pantalla táctil son un poco complicados, pero los gráficos son excelentes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La estructura más lineal y basada en capítulos de esta entrega también lo hace ideal para partidas cortas cuando tienes un momento libre mientras esperas el autobús.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.