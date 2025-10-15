Preparación para el lanzamiento de Pokémon Legends Z-A: aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el nuevo juego de Pokémon
Bienvenido a Ciudad Luminalia.
Pokémon Legends Z-A está a punto de llegar, con su lanzamiento previsto para el 16 de octubre de 2025 en Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Se trata de un juego de Pokémon muy diferente a los que estamos acostumbrados, ambientado íntegramente en la vibrante ciudad de Lumiose. Avanzarás a través de un sistema de clasificación por niveles, mientras utilizas las nuevas megaevoluciones.
Aunque Pokémon Legends Z-A se centra en la mecánica de la megaevolución introducida por primera vez en la cuarta generación, hay muchas novedades que lo equiparan a los juegos más recientes. Ya hemos jugado al juego y puedes consultar nuestra reseña completa de Pokémon Legends Z-A para conocer nuestro veredicto final. Nos ha encantado y sin duda ocupará un lugar destacado en nuestra lista de los mejores juegos para Nintendo Switch 2.
Aquí tienes nuestra cobertura en directo del lanzamiento de Pokémon Legends Z-A, incluyendo la hora de lanzamiento en tu zona horaria, el tamaño del archivo y los detalles clave que te interesará conocer antes de jugar. Una vez que el juego esté disponible, el equipo de TechRadar Gaming ofrecerá impresiones minuto a minuto de las primeras horas de juego.
Hora de lanzamiento de Pokémon Legends Z-A en tu zona horaria
Pokémon Legends Z-A se lanzará el 16 de octubre de 2025* a las horas que se indican a continuación:
- Costa Este (EE. UU.): 16 de octubre a las 12:00 a. m. EDT
- Costa Oeste (EE. UU.): 15 de octubre* a las 9 p. m. PDT
- Reino Unido: 16 de octubre a las 12 a. m. BST
- Europa Central: 16 de octubre a las 12 a. m. CEST
- Australia (Sídney): 16 de octubre a las 12 a. m. AEST
- Japón (Tokio): 16 de octubre a las 12 a. m. JST
*La costa oeste de Norteamérica recibirá el juego el 15 de octubre de 2025, debido a las diferencias horarias. Podrás descargar el juego desde la eShop en ese momento.
Precarga y tamaño del archivo de Pokémon Legends Z-A
Puedes precargar Pokémon Legends Z-A reservando el juego en la Nintendo Switch eShop. Esto te permitirá instalarlo y acceder a él inmediatamente después de su lanzamiento. Ten en cuenta que es posible que haya que instalar un parche el día del lanzamiento antes de poder jugar; sin embargo, Nintendo no ha hecho ninguna declaración al respecto. El tamaño del archivo es de 4,1 GB.
Pokémon Legends Z-A Pokémon inicial
Los tres Pokémon iniciales de Pokémon Legends Z-A son Tepig, Totodile y Chikorita. Aquí tienes un poco de información sobre cada uno de ellos:
- Tepig: este Pokémon de la quinta generación fue uno de los iniciales en Pokémon Negro, Pokémon Blanco y sus secuelas inmediatas, Negro 2 y Blanco 2. Es de tipo Fuego y evoluciona a Pignite y luego a Emboar. Una vez que Tepig evoluciona, adquiere el tipo Lucha además del Fuego.
- Totodile: un inicial de la segunda generación introducido en Pokémon Oro y Pokémon Plata. Totodile es de tipo Agua y evoluciona a Croconaw y luego a Feraligatr. Estos Pokémon mantienen el tipo Agua a lo largo de toda su línea evolutiva.
- Chikorita: este Pokémon inicial de la segunda generación fue presentado junto con Totodile y Cyndaquil en Pokémon Oro y Pokémon Plata. Es de tipo Planta y evoluciona a Bayleef y luego a Meganium, conservando su tipo Planta en todo momento.
Pokémon Legends Z-A Megaevoluciones
Estas son las nuevas megaevoluciones que se han revelado hasta ahora para Pokémon Legends Z-A. Nos mantenemos alejados de las filtraciones, por lo que la siguiente lista solo contiene Pokémon anunciados oficialmente:
- Mega Chesnaught (Nuevo)
- Mega Delphox (Nuevo)
- Mega Greninja (Nuevo)
- Mega Hawlucha (Nuevo)
- Mega Dragonite (Nuevo)
- Mega Victreebell (Nuevo)
- Mega Malamar (Nuevo)
- Mega Raichu X (Nuevo)
- Mega Raichu Y (Nuevo)
Ten en cuenta que Mega Raichu X y Mega Raichu Y son exclusivos del DLC Mega Dimension para Pokémon Legends Z-A. Este añadirá nuevo contenido a la historia, así como nuevos Pokémon, cuando se lance en algún momento después del lanzamiento. Aún no tenemos fecha de lanzamiento.
Cobertura en vivo a medida que sucede
¡Eso es todo por hoy!
Ahora me voy, pero mañana por la mañana, hora del Reino Unido, volveré a conectarme para cubrir el lanzamiento de Pokémon Legends Z-A. Jugaré las primeras horas del juego y daré mis primeras impresiones mientras exploro Lumiose City.
¿Hay nuevos Pokémon en Pokémon Legends Z-A?
Dado que Pokémon Legends Z-A no forma parte de una nueva generación (es la Gen 9, junto con Pokémon Scarlet y Violet), esta vez no hay nuevos Pokémon. Sin embargo, hay nuevas megaevoluciones para Pokémon como Dragonite y Victreebel, así que prepárate para ver algunos diseños nuevos a lo largo de tus aventuras.
Regreso a Ciudad Luminalia
Pokémon Legends Z-A se desarrolla íntegramente en Ciudad Luminalia. Este fue el escenario de Pokémon X y Pokémon Y en 2013, aunque sin duda tiene un aspecto diferente en el nuevo juego. La Torre Prisma se alza en el centro y, a medida que exploras la ciudad, ves que hay más vegetación. Te dirigirás allí en un viaje turístico y te alojarás en el Hotel Z, que acabará convirtiéndose en tu base de operaciones.
Nuevas MegaevolucioneHasta ahora se han revelado siete nuevas megaevoluciones para Pokémon Legends Z-A. Son totalmente nuevas en la franquicia, aunque también hay muchos mega Pokémon que regresan. Estas son las nuevas:s
There are seven new Mega Evolutions revealed for Pokémon Legends Z-A so far. These are brand new to the franchise, though there's plenty of returning Mega Pokémon as well. Here are the new ones:
- Mega-Chesnaught (Nuevo)
- Mega-Delphox (Nuevo)
- Mega-Greninja (Nuevo)
- Mega-Hawlucha (Nuevo)
- Mega-Dragonite (Nuevo)
- Mega-Victreebell (Nuevo)
- Mega-Malamar (Nuevo)
Nuestra reseña de Pokémon Legends Z-A
Ya hemos jugado a Pokémon Legends Z-A y le hemos otorgado una alta puntuación de 4,5/5 estrellas. La reseña ha corrido a cargo de Hamish Hector, redactor jefe de TechRadar. Hamish ha calificado el juego como «una megaevolución para la franquicia». Sin duda, un gran elogio. Visita nuestra reseña de Pokémon Legends Z-A para conocer el veredicto completo.
¿Pokémon Legends Z-A es un juego exclusivo para Nintendo Switch 2?
No, Pokémon Legends Z-A no es exclusivo para Nintendo Switch 2. También está disponible para Switch, aunque la versión para Switch 2 ofrece mejores gráficos y una mayor velocidad de fotogramas.
Los Pokémon iniciales de Pokémon Legends Z-A son una mezcla de la segunda y la quinta generación
Hay tres Pokémon iniciales en Pokémon Legends Z-A. Estos son Tepig (Gen 5), Totodile (Gen 2) y Chikorita (Gen 2). De estos, Tepig es el que más destaca, ya que probablemente sustituya a Cyndaquil, que aparecía en Pokémon Legends Arceus.
Ya puedes precargar Pokémon Legends Z-A
Pokémon Legends Z-A ya está disponible para su precarga en la Nintendo eShop. Solo tienes que reservar el juego. El tamaño del archivo es de 4,1 GB.
Se revelan las fechas de lanzamiento de Pokémon Legends Z-A
The Pokémon Company ha revelado las fechas de lanzamiento de Pokémon Legends Z-A. Saldrá a la venta el 16 de octubre (o el 15 de octubre en algunas regiones) a las siguientes horas:
- Costa Este (EE. UU.): 16 de octubre a las 12:00 a. m. EDT
- Costa Oeste (EE. UU.): 15 de octubre* a las 9 p. m. PDT
- Reino Unido: 16 de octubre a las 12 a. m. BST
- Europa Central: 16 de octubre a las 12 a. m. CEST
- Australia (Sídney): 16 de octubre a las 12 a. m. AEST
- Japón (Tokio): 16 de octubre a las 12 a. m. JST
Bienvenidos, entrenadores
Ya queda menos de un día para el lanzamiento de Pokémon Legends Z-A. Voy a cubrir los preparativos previos al lanzamiento, proporcionando información en directo que necesitarás saber antes de jugar. Una vez que el juego esté disponible, te daré mis primeras impresiones, incluyendo qué inicial he elegido.