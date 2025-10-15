Preparación para el lanzamiento de Pokémon Legends Z-A: aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el nuevo juego de Pokémon

Pokémon Legends Z-A está a punto de llegar, con su lanzamiento previsto para el 16 de octubre de 2025 en Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Se trata de un juego de Pokémon muy diferente a los que estamos acostumbrados, ambientado íntegramente en la vibrante ciudad de Lumiose. Avanzarás a través de un sistema de clasificación por niveles, mientras utilizas las nuevas megaevoluciones.

Aunque Pokémon Legends Z-A se centra en la mecánica de la megaevolución introducida por primera vez en la cuarta generación, hay muchas novedades que lo equiparan a los juegos más recientes. Ya hemos jugado al juego y puedes consultar nuestra reseña completa de Pokémon Legends Z-A para conocer nuestro veredicto final. Nos ha encantado y sin duda ocupará un lugar destacado en nuestra lista de los mejores juegos para Nintendo Switch 2.

Aquí tienes nuestra cobertura en directo del lanzamiento de Pokémon Legends Z-A, incluyendo la hora de lanzamiento en tu zona horaria, el tamaño del archivo y los detalles clave que te interesará conocer antes de jugar. Una vez que el juego esté disponible, el equipo de TechRadar Gaming ofrecerá impresiones minuto a minuto de las primeras horas de juego.

Hora de lanzamiento de Pokémon Legends Z-A en tu zona horaria

(Image credit: Future / The Pokémon Company)

Pokémon Legends Z-A se lanzará el 16 de octubre de 2025* a las horas que se indican a continuación:

Costa Este (EE. UU.): 16 de octubre a las 12:00 a. m. EDT

Costa Oeste (EE. UU.): 15 de octubre* a las 9 p. m. PDT

Reino Unido: 16 de octubre a las 12 a. m. BST

Europa Central: 16 de octubre a las 12 a. m. CEST

Australia (Sídney): 16 de octubre a las 12 a. m. AEST

Japón (Tokio): 16 de octubre a las 12 a. m. JST

*La costa oeste de Norteamérica recibirá el juego el 15 de octubre de 2025, debido a las diferencias horarias. Podrás descargar el juego desde la eShop en ese momento.

Precarga y tamaño del archivo de Pokémon Legends Z-A

(Image credit: Game Freak)

Puedes precargar Pokémon Legends Z-A reservando el juego en la Nintendo Switch eShop. Esto te permitirá instalarlo y acceder a él inmediatamente después de su lanzamiento. Ten en cuenta que es posible que haya que instalar un parche el día del lanzamiento antes de poder jugar; sin embargo, Nintendo no ha hecho ninguna declaración al respecto. El tamaño del archivo es de 4,1 GB.

Pokémon Legends Z-A Pokémon inicial

(Image credit: Nintendo)

Los tres Pokémon iniciales de Pokémon Legends Z-A son Tepig, Totodile y Chikorita. Aquí tienes un poco de información sobre cada uno de ellos:

Tepig : este Pokémon de la quinta generación fue uno de los iniciales en Pokémon Negro, Pokémon Blanco y sus secuelas inmediatas, Negro 2 y Blanco 2. Es de tipo Fuego y evoluciona a Pignite y luego a Emboar. Una vez que Tepig evoluciona, adquiere el tipo Lucha además del Fuego.

: este Pokémon de la quinta generación fue uno de los iniciales en Pokémon Negro, Pokémon Blanco y sus secuelas inmediatas, Negro 2 y Blanco 2. Es de tipo Fuego y evoluciona a Pignite y luego a Emboar. Una vez que Tepig evoluciona, adquiere el tipo Lucha además del Fuego. Totodile : un inicial de la segunda generación introducido en Pokémon Oro y Pokémon Plata. Totodile es de tipo Agua y evoluciona a Croconaw y luego a Feraligatr. Estos Pokémon mantienen el tipo Agua a lo largo de toda su línea evolutiva.

: un inicial de la segunda generación introducido en Pokémon Oro y Pokémon Plata. Totodile es de tipo Agua y evoluciona a Croconaw y luego a Feraligatr. Estos Pokémon mantienen el tipo Agua a lo largo de toda su línea evolutiva. Chikorita: este Pokémon inicial de la segunda generación fue presentado junto con Totodile y Cyndaquil en Pokémon Oro y Pokémon Plata. Es de tipo Planta y evoluciona a Bayleef y luego a Meganium, conservando su tipo Planta en todo momento.

Pokémon Legends Z-A Megaevoluciones

Pokémon Legends: Z-A | New Mega Evolutions! - YouTube Watch On

Estas son las nuevas megaevoluciones que se han revelado hasta ahora para Pokémon Legends Z-A. Nos mantenemos alejados de las filtraciones, por lo que la siguiente lista solo contiene Pokémon anunciados oficialmente:

Mega Chesnaught (Nuevo)

Mega Delphox (Nuevo)

Mega Greninja (Nuevo)

Mega Hawlucha (Nuevo)

Mega Dragonite (Nuevo)

Mega Victreebell (Nuevo)

Mega Malamar (Nuevo)

Mega Raichu X (Nuevo)

Mega Raichu Y (Nuevo)

Ten en cuenta que Mega Raichu X y Mega Raichu Y son exclusivos del DLC Mega Dimension para Pokémon Legends Z-A. Este añadirá nuevo contenido a la historia, así como nuevos Pokémon, cuando se lance en algún momento después del lanzamiento. Aún no tenemos fecha de lanzamiento.