Inicia sesión en GTA Online esta semana para conseguir regalos gratis mientras llega la actualización de Navidad

Rockstar ha detallado la última actualización navideña para GTA Online.

Los jugadores pueden iniciar sesión todos los días para recibir regalos gratuitos.

La nieve volverá a finales de esta semana, junto con modos de temporada como la caza del yeti.

¡Navidad llegó a GTA Online con una gran actualización! Lo mejor de todo es que incluye decoraciones para mansiones, armas nevadas y el regreso de modos como Yeti Hunt.

Cabe destacar que estas novedades se irán implementando a lo largo de la semana, aunque ya hay bonificaciones diarias por iniciar sesión.

En una reciente entrada de blog, Rockstar ha dado detalles sobre el nuevo superdeportivo Progen Luiva, que ya se puede comprar en Legendary Motorsport, o el nuevo escaparate de Luxury Autos. Por otra parte, los jugadores que completen las tres nuevas misiones antes del 7 de diciembre obtendrán un descuento de 2 000 000 $ GTA en todas las propiedades inmobiliarias de Prix Luxury.

Los miembros de GTA+ obtendrán un descuento adicional de 1 000 000 $ GTA en cualquier mansión hasta el 7 de enero. Juega a GTA Online en cualquier momento entre el 23 de diciembre y el 7 de enero para recibir regalos navideños gratuitos, incluyendo nuevos obsequios como el suéter Season's Greetings y el body New Year Fireworks, así como los favoritos de siempre como el lanzador de bolas de nieve, el bastón de caramelo, el lanzador de fuegos artificiales con 20 cohetes y recargas de aperitivos, armaduras y munición.

La nieve llegará a finales de esta semana, aunque aún no se ha revelado la fecha concreta. Una vez que llegue, podrás buscar muñecos de nieve para conseguir un nuevo atuendo. Por último, los modos Yeti Hunt y Snowball Fight ya están disponibles, y vuelve The Gooch, la parodia de la serie de El Grinch, obviamente.

