Informes, reportan que los pedidos anticipados de Nintendo Switch 2 también se han retrasado en Canadá

¿Eres de Canadá y esperas con emoción el inicio de los pedidos anticipados de la nueva Nintendo Switch 2? De ser así, tenemos malas noticias.

Según el sitio web canadiense de tecnología MobileSyrup, los prepedidos de la Nintendo Switch 2 en Canadá han sido retrasados más allá de la fecha original de inicio, que era el 9 de abril de 2025.

En una declaración proporcionada al sitio, Nintendo de Canadá comentó que "los prepedidos para la Nintendo Switch 2 en Canadá no comenzarán el 9 de abril de 2025 para alinearse con la fecha de los prepedidos que se determinará en los EE. UU."

Afortunadamente, esto no afectará la fecha de lanzamiento de la consola. "Nintendo proporcionará información actualizada en una fecha posterior. La fecha de lanzamiento del 5 de junio de 2025 no ha cambiado", continuó la declaración.

Esta noticia sigue al anuncio a principios de esta semana de que los prepedidos de la Nintendo Switch 2 también serían retrasados en los EE. UU.

En una declaración proporcionada a TechRadar Gaming, Nintendo dijo que "los prepedidos para la Nintendo Switch 2 en los EE. UU. no comenzarán el 9 de abril de 2025 para evaluar el posible impacto de los aranceles y las condiciones del mercado en evolución."

La compañía también mencionó que "actualizará la fecha más adelante" y reafirmó que "la fecha de lanzamiento del 5 de junio de 2025 no ha cambiado."

La Nintendo Switch 2 se lanzará mundialmente el 5 de junio de 2025. Tendrá un precio de $449.99 / £395.99 o $499.99 / £429.99 para un paquete de Mario Kart World. Los prepedidos desde la tienda My Nintendo comenzarán el 8 de abril en el Reino Unido, aunque muchos minoristas ya los están ofreciendo antes de esa fecha.

