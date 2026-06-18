"He estado creando juegos de Sonic y he pasado más tiempo con Sonic que con mis propios hijos" — El director de Sonic Team repasa la historia de la franquicia con motivo de su 35.º aniversario

Takashi Iizuka, director de Sonic Team, afirma que trabajar en la franquicia supone «mucha presión».

Cree que «seguirá disfrutando creando juegos de Sonic» en el futuro cercano.

Estos comentarios se dan a conocer justo cuando la franquicia celebra su 35.º aniversario.

En el Summer Game Fest 2026, tuve la oportunidad de charlar con Takashi Iizuka, director de Sonic Team, en una entrevista muy completa que abarca desde el recién presentado Sonic Pico Park hasta sus opiniones sobre la situación actual de la franquicia en su conjunto.

En este momento, el rayo azul está celebrando su 35.º aniversario, que comenzó en enero de este año, y la serie se encuentra en un muy buen momento. Los juegos más recientes, el spin-off de carreras Sonic Racing: CrossWorlds y el remake de Sonic X Shadow Generations, fueron muy bien recibidos, e Iizuka parece decidido a mantener la calidad por el bien de los fans más devotos de la serie.

"Cuando empecé a crear juegos de Sonic hace más de 30 años, realmente no pensaba en [la comunidad]. Simplemente creábamos juegos, pero cuanto más tiempo trabajaba en Sonic y cuantos más juegos hacíamos, más comentarios recibíamos de los fans que realmente apreciaban el contenido y que realmente querían saber qué vendría después", dijo.

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"Tuvimos juegos como Sonic Generations, que era un juego en el que padres e hijos podían jugar juntos, porque contábamos con ese grupo inicial de fans de Sonic que ahora habían crecido y tenían sus propios hijos", agregó.

"Incluso ahora contamos con un amplio público que incluye no solo a adultos que juegan los juegos de Sonic, sino también a niños. Tenemos una audiencia enorme de personas que disfrutan del contenido, lo cual agradezco mucho, pero también supone mucha presión porque no quiero defraudarlos. No quiero crear algo que la gente no sienta que sea fiel a Sonic".

Un gran hito

(Image credit: Sega)

Iizuka lleva décadas trabajando en los juegos de Sonic, así que le pregunto cómo lo ha marcado el hecho de pasar tanto tiempo con una sola serie y si se ve dedicándose a algo más.

«Es extraño cuando dices cosas así, porque si lo piensas bien, he estado creando juegos de Sonic y he pasado más tiempo con Sonic que con mis propios hijos», responde.

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«Disfruto mucho poder ser creativo con un personaje tan increíble y llevar este contenido a tanta gente maravillosa. Y de aquí en adelante, voy a seguir disfrutando de crear juegos de Sonic».

Añadió que, «por supuesto», también ve a Sonic casi como a su propio hijo. «Imagina a tu hijo en la pantalla», bromea. «Estoy muy orgulloso».

Para conocer las últimas novedades sobre las celebraciones del 35.º aniversario, puedes sintonizar una transmisión en vivo especial de cumpleaños el 23 de junio de 2026 a las 9:30 a. m. PT a través del canal oficial de YouTube de Sonic the Hedgehog.

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