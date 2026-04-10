"Habrá elementos en GTA 5 que también aparecerán en GTA 6 y que, al verlos, dirás: "Debería haberlo visto venir"" — Un exdesarrollador de Rockstar sugiere que el juego incluirá mecánicas de títulos anteriores como Red Dead Redemption 2

El exdiseñador de audio de GTA 5, Rob Carr, cree que GTA 6 incorporará mecánicas de Red Dead Redemption 2

Se refiere al sistema Dead Eye del juego, que también se tomó prestado del primer Red Dead para GTA 5

Afirma: "Me sorprendería que no usaran algo de Red Dead 2"

El exdesarrollador de Rockstar Games, Rob Carr, cree que el estudio tomará prestadas mecánicas de Red Dead Redemption 2 para Grand Theft Auto 6.

En una extensa entrevista con el podcast Kiwi Talkz, Carr, quien trabajó como diseñador de audio en el prolífico estudio para juegos como LA Noire y Grand Theft Auto 5, habló sobre GTA 6 y lo que le gustaría ver, específicamente los sistemas que Rockstar implementará de juegos anteriores.

Carr recuerda una misión de GTA 4, en la que los tres personajes se unen en el medio para una misión, y dice: «Es fácil ver que ese es el modelo del sistema de tres jugadores en GTA 5» con Trevor, Michael y Franklin.

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"Tengo muchas, muchas ganas de ver qué hacen, porque habrá cosas en GTA 5 que tendrán en GTA 6 y que, al verlas, dirás: "Deberíamos haberlo visto venir. Eso fue, oh, hombre, eso es realmente ingenioso", porque ellos [Rockstar] son muy buenos en eso, ya sabes", dijo Carr.

Continuó diciendo: "Hay cosas que, sin duda, creo que hicieron en GTA 5 y que definitivamente querrán ampliar y utilizar como mecánica central o como punto principal de la trama en GTA 6. Me sorprendería muchísimo que no hicieran nada por el estilo. Me sorprendería muchísimo".

#204 - Rob Carr Interview On Rockstar Games, GTA 5, GTA 6, Audio Design, AI, Red Dead Redemption.... - YouTube Watch On

Más adelante en el podcast, Carr también mencionó el sistema «Dead Eye» de Red Dead Redemption, que, como recordarán, se utilizó como una característica central de combate para Michael en GTA 5 y también apareció en Red Dead Redemption 2.

«Incluso en GTA 5, tomaron el sistema Dead Eye», dijo. «Usaron el Dead Eye como una de las ventajas de uno de los personajes. Tienes el Dead Eye que usaba Michael, creo que tienes la conducción a cámara lenta para Franklin y el modo básicamente berserker para Trevor».

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Según Carr, estas mecánicas no se incluyeron simplemente a última hora, sino que fueron formas intencionadas de ampliar el arsenal de cada personaje, por lo que es muy posible que regresen de alguna forma en GTA 6.

«Son todas cosas que, ya sabes, elementos clave que se han usado en títulos anteriores y que querían ampliar», explicó Carr. «Así que me sorprendería que no usaran algo de Red Dead 2».

GTA 6 estaba inicialmente programado para lanzarse el próximo mes, pero ahora saldrá el 19 de noviembre de 2026 para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

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