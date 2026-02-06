Guerrilla anuncia Horizon Hunters Gathering, un spin-off de Horizon Zero Dawn, un juego de acción cooperativo "táctico" para tres jugadores

Guerrilla Games ha anunciado su nuevo juego de acción cooperativo para tres jugadores, Horizon Zero Hunters.

El estudio ha revelado un tráiler y dos nuevos modos de juego que estarán disponibles en la próxima prueba de PS5 y PC.

El juego también contará con una campaña narrativa y será canónico para la serie Horizon.

Sony y Guerrilla Games han presentado Horizon Hunters Gathering, un nuevo juego de acción cooperativa ambientado en el mundo de Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West.

Descrito como «el nuevo capítulo del universo Horizon» de Guerrilla, Horizon Hunters Gathering es un juego de acción cooperativa desarrollado para PlayStation 5 y PC que permite a hasta tres jugadores formar equipo para proteger el mundo de las mortíferas máquinas que los fans de la serie Horizon ya conocerán.

Según el director del juego, Arjan Bak, el combate en este juego es «táctico, reactivo y profundamente basado en la habilidad» y se basa en la «precisión táctica» de los juegos Horizon, al tiempo que combina la dinámica del juego en equipo.

"Con las primeras ideas que dieron forma al mundo de Horizon, soñábamos con que los jugadores cazaran máquinas juntos", dijo Bak en una publicación del blog de PlayStation. "Empezamos con un pequeño grupo de Guerrillas, entre los que me encontraba yo mismo en aquella época como director de diseño, y comenzamos a explorar cómo podría ser. Aprovechando nuestra experiencia con los títulos multijugador de Killzone y el impulso de Horizon Zero Dawn, nos propusimos llevar la acción cooperativa a la franquicia Horizon.

Desde entonces, el equipo y el juego han crecido enormemente. A lo largo de su desarrollo, hemos realizado numerosas pruebas, parches e iteraciones de comentarios. Uno de mis momentos favoritos fue nuestra primera prueba de juego en el estudio con todo el equipo: un hito especial en el que la visión y el arduo trabajo de todas las disciplinas finalmente se unieron en una forma jugable. Siempre es estresante compartir las primeras versiones, pero momentos como esa prueba, así como el anuncio de hoy, hacen que merezca la pena.

Junto con el tráiler lleno de acción, que mostraba un mundo colorido inspirado en los juegos Horizon y una lista única de cazadores con los que jugar, Guerrilla también reveló dos modos de juego: Machine Incursion y Cauldron Descent.

Machine Incursion es un modo basado en misiones de «alta intensidad» en el que los jugadores tendrán que luchar contra oleadas de máquinas lideradas por un jefe.

Cauldron Descent es una prueba más larga y con varias fases que presenta salas en constante cambio que "llevan a los cazadores al límite", con desafíos que van desde brutales encuentros con máquinas hasta puertas ocultas que ofrecen grandes recompensas.

Ambos modos estarán disponibles para jugar en la próxima prueba a través del Programa Beta de PlayStation en PS5 y PC, pero aún no hay fecha de lanzamiento para el juego.

El juego puede incluir modos cooperativos, pero también cuenta con una campaña narrativa en la que Guerrilla no está lista para profundizar en este momento.

Como se ha mencionado, el juego contará con una lista de hábiles cazadores, cada uno con estilos de juego y armas cuerpo a cuerpo o a distancia distintos, con roles seleccionados que ofrecen un sistema de ventajas rogue-lite para crear diferentes estilos de juego.

Los jugadores también podrán regresar al centro social Hunters Gathering entre misiones para prepararse, conectarse con otros y personalizar a sus cazadores antes de volver al mundo.

Estos cazadores también tendrán sus propias motivaciones y luchas personales, lo que, según Bak, "se une en nuevas historias que queremos contar en el mundo de Horizon".

Bak también confirmó que esta historia que se desarrolla será "totalmente canónica" para la serie Horizon y "no se detendrá en el lanzamiento".

"A título personal, este es un paso emocionante y abrumador para nosotros", añadió Bak. "Los juegos multijugador siempre han formado parte del ADN de nuestro estudio, y es donde yo mismo empecé mi carrera.

Llevar una experiencia de caza cooperativa al universo Horizon es algo que hemos imaginado durante mucho tiempo, y lo estamos abordando con cuidado, ambición y pasión. Espero que los próximos meses les den una idea de la magnitud y la complejidad de lo que hemos estado construyendo, o mejor aún, que les permitan experimentarlo por sí mismos en una prueba de juego".

