GTA Online expande su Serie de la comunidad con nuevas carreras y combates

¿Estás listo para conocer todas las novedades de la Serie de la comunidad de GTA Online? De ser así, llegaste al lugar indicado, así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

Nuevas series de carreras y de combate

A partir de este jueves, los jugadores de GTA Online podrán disfrutar de la nueva Serie de carreras de la comunidad, que se centrará en los mejores circuitos diseñados por la comunidad: manteniendo junto al grupo de la carrera para que entren todos directo a la siguiente.

En las próximas semanas, la Serie de carreras de la comunidad le abrirá el paso a la Serie de combate de la comunidad, destacando a partidas a muerte, Rey de la colina, partidas de supervivencia y mucho más.

Nuevas actividades serán destacadas frecuentemente mientras la Serie está en rotación, así podrás meterte de lleno a los mapas creados por la comunidad o lanzar tus favoritos de toda la vida.

La Serie de la comunidad original, con una mezcla de géneros, también volverá durante eventos de temporada con modos nuevos y clásicos hechos por los creadores de GTA Online más talentosos.

(Image credit: Rockstar Games)

Chamarra uni de la Serie de la comunidad

Todas las actividades destacadas en la Serie de la comunidad son fruto de la creatividad, el ingenio y la habilidad técnica. Como reconocimiento a ese talento, todos los creadores que hayan sido destacados en cualquier Serie de la comunidad, ya sea en la nueva o en la anterior, recibirán como obsequio la nueva y extremadamente rara chamarra uni de la Serie de la comunidad de R.

A partir de hoy, los creadores destacados encontrarán la chamarra en su armario si seleccionan Prendas Superiores > Bombers > Chamarra uni de la Serie de la comunidad de R.

Cómo conseguir que te destaquen

Aquí tienes algunos consejos y trucos para crear y compartir actividades si quieres tener la oportunidad de aparecer en la Serie de la comunidad:

¡Que sea divertido! Un concepto simple pero bien ejecutado puede hacer una experiencia cautivadora.

Puedes inspirarte de tus actividades favoritas pero ser original es la clave para que tu actividad sea elegida para la Serie de la comunidad. Evita copiar el trabajo de otro creador o hacer referencias directas a otras obras o franquicias de entretenimiento.

Considera limitar las carreras a un solo vehículo para equilibrar las condiciones.

Usa debidamente el creador Rockstar. Las actividades que intenten aprovecharse de errores no serán aceptadas.

Mantén el ritmo y evita que las rondas se alarguen demasiado. Por ejemplo, al crear una actividad similar a Sumo, configurar el tiempo fuera del área en “Al instante” ayuda a que las partidas avancen más rápido.

No olvides etiquetar tu actividad con #communityseries para maximizar la visibilidad en la página de actividades de GTA Online, así como en las redes sociales.

(Image credit: Rockstar Games)

Nuevas herramientas

Siempre intentamos mejorar el creador Rockstar con nuevas herramientas, y con las nuevas actualizaciones añadimos estas novedades: