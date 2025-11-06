¡GTA 6 se retrasa otra vez!

¿Eres de los que espera con emoción el lanzamiento oficial de Grand Theft Auto 6 (GTA 6)? De ser así, te tenemos malas, pésimas noticias, pues su desarrollador, Rockstar Games anunció un nuevo retraso en la próxima entrega de su franquicia más exitosa.

El anuncio se realizó a través de sus redes sociales oficiales, así como su sitio web, donde podemos leer lo siguiente:

"Hola a todos,

Grand Theft Auto VI se lanzará ahora el jueves 19 de noviembre de 2026.

Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen.

Queremos agradecerles nuevamente su paciencia y apoyo. Si bien la espera será un poco más larga, estamos muy emocionados de que los jugadores puedan experimentar el extenso estado de Leonida y regresar a la moderna Vice City".

Recordemos que este es el segundo retraso importante para GTA 6, pues el título inicialmente se había anunciado para otoño de este año (2025), sin embargo, la compañía reportó que por temas de calidad el juego se retrasaba hasta el 26 de mayo de 2026, pero ahora, tal como lo compartimos arriba, el tan esperado día pasará al 19 de noviembre de 2026-